Baf’a bir darbe de Doğan’dan

Doğan Türk Birliği, istikrar yakalamak adına mutlak kazanmak zorunda olduğu Baf Ülkü Yurdu deplasmanından 3 farklı galip ayrıldı. Baf Ülkü Yurdu ise nagalip sonunculukta kalmaya devam etti

Stadyum: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı

Hakemler: Hüseyin Eyyüpler, Yusuf Bakar, Fatih Bardakçıoğlu

BÜY: Erdoğan, Hüseyin Hürben (Dk.73 Berk), İbrahim Hatay, Hasan, Osita, Yusuf, Mustafa Gardiyanoğlu, Metin, Ömer (Dk.63 Onur), Osman, Hüseyin Paşa

DTB: Dursun, Ahmet, Çağrı, Kenan (Dk.75 Salih), Aydın (Dk.80 Arseven), Ali Akbulut, Ali Savaşan, Doğukan (Dk.47 Hamit), Tansel, Farouk (Dk.75 Afün), Kaan

Goller: 44.Dk Kaan, 63.Dk Tansel, 77.Dk Hamit (DTB)



Niyazi ERGÜLEN

AKSA Süper Ligin altıncı haftasında Baf Ülkü Yurdu ile Doğan Türk Birliği arasında oynanan maçı baştan sona üstün oynayan Doğan Türk Birliği rahat kazandı.

Doğan Türk Birliği, önemli eksiklerine rağmen istikrar yakalamak adına mutlak kazanmak zorunda olduğu Baf Ülkü Yurdu deplasmanından 3 farklı galip ayrılıp 10 puana yükseldi. Ligde bir türlü istediği sonuçları alamayan Baf Ülkü Yurdu ise 2 puanla nagalip sonunculukta kalmaya devam etti.

Maçın ilk devresinde Baf Ülkü Yurdu dirençli oynarken, ev sahibinin direncini Kaan’ın 44’teki golü kırdı.

İkinci devreye önde oynamanın verdiği avantajla daha rahat çıkan Doğan Türk Birliği, 63’te Tansel ile 2 – 0’ı buldu. İkinci devrede Doğukan’ın yerine oyuna giren genç Hamit 77’de skoru belirledi. 3 – 0



