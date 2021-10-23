Baf’a bir darbe de Doğan’dan

Stadyum: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı
Hakemler: Hüseyin Eyyüpler, Yusuf Bakar, Fatih Bardakçıoğlu
BÜY: Erdoğan, Hüseyin Hürben (Dk.73 Berk), İbrahim Hatay, Hasan, Osita, Yusuf, Mustafa Gardiyanoğlu, Metin, Ömer (Dk.63 Onur), Osman, Hüseyin Paşa
DTB: Dursun, Ahmet, Çağrı, Kenan (Dk.75 Salih), Aydın (Dk.80 Arseven), Ali Akbulut, Ali Savaşan, Doğukan (Dk.47 Hamit), Tansel, Farouk (Dk.75 Afün), Kaan
Goller: 44.Dk Kaan, 63.Dk Tansel, 77.Dk Hamit (DTB)
Niyazi ERGÜLEN
AKSA Süper Ligin altıncı haftasında Baf Ülkü Yurdu ile Doğan Türk Birliği arasında oynanan maçı baştan sona üstün oynayan Doğan Türk Birliği rahat kazandı.
Doğan Türk Birliği, önemli eksiklerine rağmen istikrar yakalamak adına mutlak kazanmak zorunda olduğu Baf Ülkü Yurdu deplasmanından 3 farklı galip ayrılıp 10 puana yükseldi. Ligde bir türlü istediği sonuçları alamayan Baf Ülkü Yurdu ise 2 puanla nagalip sonunculukta kalmaya devam etti.
Maçın ilk devresinde Baf Ülkü Yurdu dirençli oynarken, ev sahibinin direncini Kaan’ın 44’teki golü kırdı.
İkinci devreye önde oynamanın verdiği avantajla daha rahat çıkan Doğan Türk Birliği, 63’te Tansel ile 2 – 0’ı buldu. İkinci devrede Doğukan’ın yerine oyuna giren genç Hamit 77’de skoru belirledi. 3 – 0
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