Zirvede birlik beraberlik

Merit Alsancak Yeşilova ile Gönyeli, ilk devresi pozisyonlu ve gollü, ikinci devresi ise pozisyonsuz ve golsüz geçen maçta berabere kalarak zirve yarışında ikişer puan kaybettiler

Stadyum: Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Hakan Gök, Engin Akkagün

M.A.Yeşilova: Kemal, Billy Osman, Aksel, Emin, Yasin, Eyüp, Ömer (Dk.46 Mustafa Salk) (Dk.57 Gökhan Sarıoğlu), Vakkas, Memduh, Mustafa, Fidelis

Gönyeli: Kemal, Hamis (Dk.55 Yusuf), Azat, Isaac, Talat, Ahmet Can (Dk.90 Mustafa), Burak, Sylla, Ahmet Hatay, Ulaş, Süleyman (Dk.87 Rıdvan)

Goller: 19.Dk Aksel (M.A.Yeşilova)- 21.Dk Sylla (Gönyeli)



AKSA Süper Ligin altıncı haftasına 2. ve 3. sırada başlayan Merit Alsancak Yeşilova ile Gönyeli arasında oynanan maç ilk devrede karşılıklı atılan birer golle 1 – 1 berabere tamamlandı.

Merit Alsancak Yeşilova ile Gönyeli, ilk devresi pozisyonlu ve gollü, ikinci devresi ise pozisyonsuz ve golsüz geçen maçta berabere kalarak zirve yarışında ikişer puan kaybettiler.

Her 2 takım da maça etkili başlarken, Merit Alsancak Yeşilova 19. Dakikada Aksel’in güzel golüyle 1 – 0 öne geçti. Gönyeli’nin bu gole cevabı gecikmezken, Sylla 21’de oyuna dengeyi getirdi.

İkinci devre oyun uzun süre düşük tempoda oynandı. Son bölümde takımların hareketlenmesi ile pozisyonlar da oluştu. Özellikle son anlarda Gönyeli’nin Burak ile bulduğu pozşsyon da golle sonuçlanmayınca maç 1 – 1 berabere tamamlandı.

