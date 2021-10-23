banner583
Düello berabere bitti
Düello berabere bitti
15 0
Bilim İnsanlarının Paranormal Olaylara Getirdiği 6 Açıklama
Bilim İnsanlarının Paranormal Olaylara Getirdiği 6 Açıklama
40 0
 
Honda Civic Si, performansıyla konuşulacak
Honda Civic Si, performansıyla konuşulacak
29 0
Gecenin kahramanı Bulutoğluları
Gecenin kahramanı Bulutoğluları
21 0
Red and White tribünlere renk katıyor
Red and White tribünlere renk katıyor
25 0
Kıbrıs Türk Edebiyatı büyük ustasını kaybetti
Kıbrıs Türk Edebiyatı büyük ustasını kaybetti
230 0
Beşiktaş, Avrupa’da dağıldı
Beşiktaş, Avrupa’da dağıldı
23 0
banner661
banner726

Zirvede birlik beraberlik

banner476

Merit Alsancak Yeşilova ile Gönyeli, ilk devresi pozisyonlu ve gollü, ikinci devresi ise pozisyonsuz ve golsüz geçen maçta berabere kalarak zirve yarışında ikişer puan kaybettiler

banner714
Zirvede birlik beraberlik
banner721
Stadyum: Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı
Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Hakan Gök, Engin Akkagün
M.A.Yeşilova: Kemal, Billy Osman, Aksel, Emin, Yasin, Eyüp, Ömer (Dk.46 Mustafa Salk) (Dk.57 Gökhan Sarıoğlu), Vakkas, Memduh, Mustafa, Fidelis
Gönyeli: Kemal, Hamis (Dk.55 Yusuf), Azat, Isaac, Talat, Ahmet Can (Dk.90 Mustafa), Burak, Sylla, Ahmet Hatay, Ulaş, Süleyman (Dk.87 Rıdvan)
Goller: 19.Dk Aksel (M.A.Yeşilova)- 21.Dk Sylla (Gönyeli)
 
AKSA Süper Ligin altıncı haftasına 2. ve 3. sırada başlayan Merit Alsancak Yeşilova ile Gönyeli arasında oynanan maç ilk devrede karşılıklı atılan birer golle 1 – 1 berabere tamamlandı.
Merit Alsancak Yeşilova ile Gönyeli, ilk devresi pozisyonlu ve gollü, ikinci devresi ise pozisyonsuz ve golsüz geçen maçta berabere kalarak zirve yarışında ikişer puan kaybettiler.
Her 2 takım da maça etkili başlarken, Merit Alsancak Yeşilova 19. Dakikada Aksel’in güzel golüyle 1 – 0 öne geçti. Gönyeli’nin bu gole cevabı gecikmezken, Sylla 21’de oyuna dengeyi getirdi.
İkinci devre oyun uzun süre düşük tempoda oynandı. Son bölümde takımların hareketlenmesi ile pozisyonlar da oluştu. Özellikle son anlarda Gönyeli’nin Burak ile bulduğu pozşsyon da golle sonuçlanmayınca maç 1 – 1 berabere tamamlandı.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.