Cimnastikcilerden sosyal sorumluluk örneği

Cimnastik Federasyonu ve ZAYDER ortaklığında ve Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu desteği ve ekibinin yardımıyla, "Çocuklarımıza Nefes” kampanyası adı altında Kalkanlı’da 1000 fidan dikimi gerçekleşti

KKTC Cimnastik Federasyonu ve Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (ZAYDER) işbirliğiyle doğaya 1000 fidan kazandırıldı.

Cimnastik Federasyonu ve ZAYDER ortaklığında ve Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu desteği ve ekibinin yardımıyla, "Çocuklarımıza Nefes” kampanyası adı altında Kalkanlı’da geçtiğimiz hafta sonu fidan dikimi gerçekleştirildi.

“Çabbanı al da gel” sloganıyla düzenlenen fidan dikimi etkinliğine, Cimnastik Fedrasyonu’na bağlı kulüplerdeki sporcular ve aileleri yansıra ZAYDER, Çukurovalılar Derneği, Doruk Vakfı ve Çağdaş Müzik Derneği üyeleri katılarak destek verdi.

Etkinlikte Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu, 2020 yılında bölgede çıkan yangında binlerce ağacın kül olduğunu, bölgenin yeniden yeşillenmesi için bu etkinliğin önemli olduğuna dikkat çekti. Çocukların fidanları nasıl dikeceği konusunda bilgi veren Karzaoğlu, bu etkinliğin gerçekleşmesine katkı koyan herkese teşekkür etti.

Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu da kendilerinin bu ülkenin en güzel doğasını yeşilini yaşadıklarını ancak son zamanlarda oluşan yangınlar ve çevre felaketlerinden dolayı ülkemizde ağaç sayısının azaldığına dikkat çekerek, “Çocuklarımıza Nefes” altında bu organizasyonu düzenlediklerini söyledi.

Böyle bir etkinlikle farkındalık yaratmak istediklerine işaret eden Sapsızoğlu, katılan tüm çocuklara ve destek veren herkese teşekkür etti.



