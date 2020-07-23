Aya'nın Umut'u var

Necati KÜLAHLILAR

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen BTM İkinci Ligde yeni sezon 25 Temmuz günü başlayacak.

BTM İkinci Lig 4. Grupta mücadele edecek takımlardan Dilekkaya'da sezon öncesinde teknik adam değişikliği oldu.

Antrenör Ali İmam ile yolları ayrılan Dilekkaya'da Kaan Sakallızade başkanlığındaki yönetim kurulu antrenörlüğe Umut Güden'i getirdi.

Umut Güden, geçtiğimiz sezon Düzova'yı, BTM Birinci Lige yükseltmişti.