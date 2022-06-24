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Avunç: İlk maç gibi kazanmak isteriz

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Erol Avunç “Akçay karşısında deplasmanda oynadığımız ilk maçı kazandığımız gibi ikinci maçı da kazanmak isteriz. Kendi sahamızda, coşkulu taraftarımız önünde oynayacağız.” açıklamasını yaptı

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Avunç: İlk maç gibi kazanmak isteriz
Niyazi ERGÜLEN
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Ligi'nde ikinci devrenin ilk haftası olan altıncı hafta maçında 1. Grupta lider Gayretköy GSK, Akçay’ı konuk edecek.
Gayretköy Sahası oynanacak olan maç öncesinde Gayretköyantrenörü Erol Avunç şu açıklamayı yaptı:
“Öncelikle tüm futbol severleri Gayretköy Sahasında Cuma günü oynanacak Gayretköy – Akçay maçına bekliyoruz.
Deplasmanda oynadığımız ilk maçı kazandığımız gibi ikinci maçı da kazanmak isteriz. Kendi sahamızda, coşkulu taraftarımız önünde oynayacağız.
Akçay güçlü bir takımdır. İyi oyunculara sahiptirler. Onlar da son maçlarında galip geldiler. Güçlü Gaziveren’i yenerek bir hava yakaladılar. O hava ile bizimle karşılaşacaklar. Ama bizde gerekli önlemlerimizi aldık. Centilmence bir maç olacağını düşünüyorum. Akçay'a başarılar diliyorum.”
 
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