LTTFF yeni başkanı Davulcular

Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu’nun (LTTFF) İrfan Davulcular oldu.

Federasyonun Olağan Yıllık Genel Kurulu, Salı günü gerçekleştirildi. İki yıldır başkanlık görevini yürüten Osman Ercen’in görevinden ayrılmasının ardından yeni başkan olarak son iki yıldır Asbaşkan olarak görev yapan İrfan Davulcular seçildi.

Faaliyet ve mali raporların oybirliği ile onaylandığı genel kurulda yeni LTTFF yönetimi şu şekilde oluştu:

İrfan Davulcular (Başkan), Ozan Beliger (Asbaşkan ve Disiplin Sekreteri), Gülay Ermiya (Genel Sekreter), Muhammet Zahra (Mali Sekreteri), Serkan Poyraz (Fikstür Sekreteri ve Genel Sekreter Yardımcısı), Ebru Yılmaz (Lisans Sekreteri), Ertan Djemal Uluçay (Hakem Sekreteri), Kemal Soyer (Veteran Sekreteri), Mehmet Nasıfoğluları (Akademi/Gençler Koordinatörü), Hayrı Kartal (Akademi/Gençler Koordinatörü), Osman Ercen (Development Sekreteri), Fikret Gonlubol (Disiplin Diş Komitesi)

