Aşina: Tek isteğimiz gübre karışımı

Küçük Kaymaklı kulüp başkanı Akay Aşina, Şht Hüseyin Ruso Stadının ekilmesi konusunda Spor Dairesinin kendilerine yardımcı olmadığını açıklarken, Spor Dairesinden hiçbir yetkiliye de ulaşamadıklarını söyledi.
Akay Aşina’nın konu ile ilgili açıklamaları şöyle:
“Günlerdir Spor Dairesi’nden bir yetkiliye ulaşmaya çalışıyoruz. Maalesef telefonlarımıza hiç kimse çıkmıyor.
Şht Hüseyin Ruso Stadının ekilmesi lazımdır. Bu nedenle de biz Spor Dairesinden yalnızca gübre karışımı istiyoruz.Ama karşımızda bunu bile bize yollamaktan aciz bir Spor Dairesi var.Bu saha şu an ekilmezse önümüzdeki sezona yetişmeyecek.
Spor Dairesinin ne amaçla kurulduğunu çok merak ediyorum. Sahamızın tüm masrafını kulüp olarak kendimiz karşılamamıza rağmen yönetime geldiğimiz günden bugüne kadar Spor Dairesinden bir kuruşluk katkı görmedik.
Son günlerde sahalara bakmak için yeni istihdamlar yapılmasına rağmen bizi ne arayıp nede soran var. Bu sahanın bakımı yapılmayacaksa Kaymaklı kulübü olarak seneye bizde Atatürk Stadında oynamak istiyoruz.”
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