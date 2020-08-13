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Aşina: Tek isteğimiz gübre karışımı

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Akay Aşina, Ruso Stadının ekilmesi konusunda Spor Dairesinin kendilerine yardımcı olmadığını açıklarken, hiçbir yetkiliye ulaşamadıkları Spor Dairesinden tek isteklerinin gübre karışımı olduğunu söyledi

Aşina: Tek isteğimiz gübre karışımı
Küçük Kaymaklı kulüp başkanı Akay Aşina, Şht Hüseyin Ruso Stadının ekilmesi konusunda Spor Dairesinin kendilerine yardımcı olmadığını açıklarken, Spor Dairesinden hiçbir yetkiliye de ulaşamadıklarını söyledi.
Akay Aşina’nın konu ile ilgili açıklamaları şöyle:
“Günlerdir Spor Dairesi’nden bir yetkiliye ulaşmaya çalışıyoruz. Maalesef telefonlarımıza hiç kimse çıkmıyor.
Şht Hüseyin Ruso Stadının ekilmesi lazımdır. Bu nedenle de biz Spor Dairesinden yalnızca gübre karışımı istiyoruz.Ama karşımızda bunu bile bize yollamaktan aciz bir Spor Dairesi var.Bu saha şu an ekilmezse önümüzdeki sezona yetişmeyecek.
Spor Dairesinin ne amaçla kurulduğunu çok merak ediyorum. Sahamızın tüm masrafını kulüp olarak kendimiz karşılamamıza rağmen yönetime geldiğimiz günden bugüne kadar Spor Dairesinden bir kuruşluk katkı görmedik.
Son günlerde sahalara bakmak için yeni istihdamlar yapılmasına rağmen bizi ne arayıp nede soran var. Bu sahanın bakımı yapılmayacaksa Kaymaklı kulübü olarak seneye bizde Atatürk Stadında oynamak istiyoruz.”
 
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