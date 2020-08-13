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Hamitköy’de istikrar sürecek

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Hamitköy’de Evren Mannaş, yeni sezonda da başkanlık görevine güçlendirilmiş yönetim kurulu ile devam edecek. Teknik heyetteki istikrarın da devam edeceği Hamitköy’de transfer teklifleri alan Hasan Akkuyu olmak üzere tüm futbolcular kadroda tutulacak

Hamitköy’de istikrar sürecek
K-PET Süper Lig ekiplerinden Hamitköy’ün 4 sezondur başkanlığını yapan başarılı başkan Evren Mannaş, yeni sezonda da başkanlık görevine devam edecek.
Yönetim kuruluna takviyeler yaparak daha güçlü bir yönetim kurulu ile yeni sezona girecek olan Evren Mannaş başkanlığındaki Hamitköy’de, teknik heyetteki istikrar da devam edecek. Teknik direktör Ahmet Sakallı, yardımcısı Ragıp Kanatlı, kaleci antrenörü Latif Sakar, David Shola ve fizyoterapist Mustafa Soykurt yeni sezonda da teknik heyette kalmaya devam edecekler. Hamitköy teknik heyeti, ligdeki diğer takımlara oranla çok daha az bütçe ile hedefi olan ligde kalıcı yapmayı başarmıştı.
Takımın kadrosunu da büyük oranda koruyacak olan Hamitköy, birçok kulübün transfer etmek istediği yıldızı Hasan Akkuyu’yu da takımda tutacak.
Transfer çalışmalarına da başlayan Hamitköy, takımdan ayrılan 2 yabancı futbolcunun yerini kaliteli yerli futbolcularla doldurup, takımın yapısına uygun transferler gerçekleştirecek.
 
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