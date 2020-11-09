Arda Turan, gözyaşlarını tutamadı

Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yenerek puanını 16'ya çıkardı. Galatasaray'ın ikinci golünü atan kaptan Arda Turan, sarı-kırmızılı formayla 9,5 yıl sonra gol sevinci yaşadı

Galatasaray'ın Sivasspor’u 2-1 mağlup ettiği maçta takımın ikinci golünü atan kaptan Arda Turan, sarı-kırmızılı formayla 9,5 yıl sonra gol sevinci yaşadı.

Altyapısından yetiştiği Galatasaray'da başarılı kariyerinin ardından İspanya'ya transfer olan Arda, 2018-2020 yıllarında Medipol Başakşehir forması giydi.

Sezon başında tekrar Galatasaray'a transfer olan Arda, bu sezonki ilk gol sevincini de Demir Grup Sivasspor maçında yaşadı.

Sarı-kırmızılı formayla son olarak 18 Nisan 2011'deki Manisaspor maçında gol sevinci yaşayan Arda, 9,5 yıl sonra Galatasaray adına fileleri havalandırdı.

Galatasaray Kulübü de Arda Turan ile ilgili paylaşımda bulunarak, "Yıllar değişir, o ruh değişmez" ifadelerine yer verdi.

Arda Turan, attığı gol hakkında yorumda bulunurken gözyaşlarını tutamadı.

Arda Turan, maç sonrası şöyle konuştu: "Çok mutluyum. İyi gidiyoruz. Ligin tepesindeki iki takımdan bir tanesiyiz. Zor günler yaşamıştım, çok uzun zaman oldu, o yüzden insan bazen garip hissediyor.

Benim için çok anlam ifade eden bir goldü. Galatasaray her zaman benim için bir sürü duyguyu ifade ediyor."

Arda Turan, gözyaşlarına hakim olamadı ve maç sonu röportajını sonlandırdı.



