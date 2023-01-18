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Trabzonspor, uzatmalarda turladı

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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesinde Trabzonspor 1-0 geriye düştüğü maçta HangiKredi Ümraniyespor'u 4-1 yenerek çeyrek finale yükseldi

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Trabzonspor, uzatmalarda turladı

HangiKredi Ümraniyespor ile Trabzonspor, Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda karşılaştı. 

Ev sahibi takım 12. dakikada Umut Nayir ile öne geçti: 1-0. Bordo mavililer 90+3'te Vitor Hugo'nun golüyle eşitliği sağladı ve mücadele uzatmalara gitti: 1-1. 

Konuk ekip, 101. dakikada Anastasios Bakasetas penaltı atışını gole çeviremedi. Ardından 104 ve 111. dakikada (Penaltı) Yusuf Yazıcı takımını farkı ikiye çıkardı. Maçta son sözü ise 114. dakikada Maxi Gomez söyledi.

Karşılaşmayı 4-1 kazanan Trabzonspor Ziraat türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselirken HangiKredi Ümraniyespor son 16 turunda kupaya veda etti. 

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