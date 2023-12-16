Altta kritik maçlar

Süper Lig’de alt sıralarda olan 6 takım bu hafta birbirleriyle yapacakları karşılaşmalarla adeta kaderlerini çizmiş olacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig 13. Hafta mücadelesi bugün oynanacak maçlarla başlayacak.

Süper Lig’de gece maçının oynanmayacağı 13. haftada, Cumartesi 4, Pazar günü 4 maç oynanacak.

Özellikle alt sıralarda olan ve düşme potasından uzaklaşmak isteyen takımların birbirleriyle yapacağı maçların oynanacağı bugünkü karşılaşmaların sonuçları merakla bekleniyor.

Süper Lig’de bugün ligin dibinde bulunan Yeniboğaziçi ile Türk Ocağı kozlarını Yeniboğaziçi’nde paylaşacaklar. İki takımın da çıkış için galibiyet hedeflediği mücadelenin sonucu ilerleyen haftalara ışık tutacak.

Öte yandan play-out hattı içinden uzaklaşmak isteyen P. Gençler Birliği ile Mesarya takımları da bugün İskele’de zorlu bir mücadeleye çıkacaklar. Play-out hattındaki bir diğer takım A. Yeşilova ise bugün Yenicami’ye konuk olacak.

Ligde yarın ise play-out hattı içinde olan K.Kaymaklı, son haftalarda yükselişte olan Doğan T. Birliği deplasmanına konuk olacak.

Lider Cihangir evinde orta sıralarda tutunma hedefindeki Lefke’yi konuk ederken, takipçisi Mağusa Türk Gücü ise ilk 4 içinde kalmayı hedefleyen Göçmenköy’ü konuk edecek.



Süper Lig 13.Hafta programı

16 ARALIK 2023, CUMARTESİ

14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı Yenicami-A.Yeşilova (Ferhat Tuna)

14.00 İskele Cumhuriyet Stadı PeraL.G.Birliği-Mesarya (Osman Özpaşa)

14.00 Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı Yeniboğaziçi-Türk Ocağı (Mehmet Sezener)

14.00 Karşıyaka Şengül Törehan Stadı M.Karşıyaka-Çetinkaya (Mustafa Öztugay)

17 ARALIK 2023, PAZAR

14.00 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı MağusaT.Gücü-Göçmenköy (Turgay Misk)

14.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Doğan T.Birliği-K.Kaymaklı (Utku Hamamcıoğlu)

14.00 Cihangir Stadı Cihangir-Lefke (Zekai Töre)

14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı ChinaB.G.Gücü-Y.Dumlupınar (Kerem Eran)

