Alanyaspor Rize'ye takıldı

Süper Lig'in üçüncü haftasında Çaykur Rizsepor evinde Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuç ile Karadeniz temsilcisi ligde ilk puanını alırken Alanyaspor bu sezon kalesinde ilk golü görerek Rize'de puan kaydı yaşadı

Lig’in üçüncü haftasında Çaykur Rizespor, Alanyaspor’u evinde ağırladı. hakem Fırat Aydınus yönettiği karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Karşılaşmanın 69. dakikasında Mustafa Pektemek’in golü ile Alanyaspor deplasmanda öne geçse de 81. dakikada Loic Remy’in golüne engel olamadı. Maçın son anlarında Alanyaspor baskı kursa da her iki takım sahadan birer puanla ayrıldı.

Karadeniz temsilcisi ligde ilk puanını aldı. İlk hafta Fenerbahçe ve ikinci hafta Kasımpaşa mağlubiyeti alan Rizespor, Alanyaspor ile berabere kalarak bir nebze nefes aldı.

Alanyaspor ise ligde 3. hafta sonunda puan kaydı yaşadı. Hafta içi Avrupa sahnesinden elenen Akdeniz temsilcisi, ligde Rizespor deplasmanıyla kalesinde ilk golü gördü.

Bu sonuçla birlikte Alanyaspor puanını 7'ye çıkardı, Rizespor ise 3 maç sonunda ilk puanını almış oldu.

