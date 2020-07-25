Tenis liginde play-off finalleri oynanacak

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından organize edilen NicosiaMotors Tenis Ligi’nde play-off maçlarında heyecan devam ediyor. KKTF kortlarında dün akşam oynanan 2. Seri maçlarda çekişme ve heyecan üst seviyedeydi. NicosiaMotors Tenis Ligi play-off karşılaşmalarında oynanan 2. Seri maçları sonunda alınan sonuçlar şöyle;
GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ 6 – 3 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
ÇİFT ERKEKLER
PETER BACA / MEHMET SONAT – ŞEVKİ ÖKSÜZOĞULLARI / RASİM ÜLKER 6/0 – 6/7 – 11/9
MARTİN RYCHTARIK / CELAL KONUKLU – YUSUF G. GÖKBAYRAK / SEHAN ŞEYH 6/0 – 6/2
ÇİFT KADINLAR
SONA PRISCOKOVA / SAADET AKTUĞLU – TUĞÇE TUĞCU / FATMA KAYOL 3/6 – 6/4 – 11/9
KARIŞIK ÇİFTLER
NADİR ÇINARLILI / BATUR EVRE – FATMA KAYOL / MUSTAFA ZORBA3/6 – 2/6
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ 5 – 4 LEFKOŞA ŞEHİR KULÜBÜ
ÇİFT ERKEKLER
TURGAY V. HIDIROĞLU / CAN TAŞER – DERİN SAMİOĞLU / REMZİ HIDIROĞLU 0/6 – 1/6
M. AHMED CHOUDRY / ABDELRAHMAN AL BİTAR – FLORIN SORODOC / BARIŞ ÖREK3/6 – 2/6
ÇİFT KADINLAR
SEVİM AKBAŞ / OKSANA PİDDUBNA – TANSEL ŞIK / ŞARA BORANHAN 6/0 – 6/3
Bu sonuçların ardından NicosiaMotors Tenis Ligi Play-Off Final karşılaşması Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü ile Girne Amerikan Üniversitesi arasında ve Play-Off 3’üncülük maçı ise Lefkoşa Şehir Kulübü ile Doğu Akdeniz Üniversitesi arasında gerçekleşecek.
KKTF 2019-2020 NicosiaMotors Tenis Ligi Play-Off Final Maçı Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü ve Girne Amerikan Üniversitesi karşılaşması Tekler karşılaşmaları 25 Temmuz Cumartesi; Çiftler karşılaşmaları 26 Temmuz Pazar günü saat 17.00’de KKTF tesislerinde gerçekleşecek.
KKTF 2019-2020 NicosiaMotors Tenis Ligi Play-Off 3’üncülük Maçı Lefkoşa Şehir Kulübü ve Doğu Akdeniz Üniversitesi karşılaşması Tekler karşılaşmaları 25 Temmuz Cumartesi; Çiftler karşılaşmaları 26 Temmuz Pazar günü saat 17.00’de KKTF tesislerinde gerçekleşecek.
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