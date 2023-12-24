Aksa Süper Lig ve 1. Lig 14. Hafta sonuçları

SÜPER LİG
Türk Ocağı-Cihangir: 1 – 4
Çetinkaya-Yenicami: 2 – 2
Lefke-ChinaB.G.Gücü: 0 – 3
Y.Dumlupınar-M.Karşıyaka: 2 – 2
K.Kaymaklı-Yeniboğaziçi: 3 – 4
Göçmenköy-PeraL.G.Birliği: 3 – 1
Mesarya-Doğan T.Birliği: 0 – 6
A.Yeşilova-MağusaT.Gücü: 0 – 2
BİRİNCİ LİG
Esentepe-Dem’sCons.Çanakkale: 3 – 0
Lapta-M.HacıaliYılmazköy: 0 – 0
Ozanköy-Girne H.Evi: 0 – 0
Yalova-Mormenekşe: 0 – 0
Geçitkale-M.Değirmenlik: 1 – 3
Gönyeli-Binatlı: 2 – 0
BafÜ.Yurdu-Hamitköy: 0 – 2
Ü.Maraş-Düzkaya: 2 – 2
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