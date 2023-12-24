Kadıköy'de sessiz derbi

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray derbi maçta 0-0 berabere kaldı

Süper Lig'de liderlik mücadelesi veren Fenerbahçe ile Galatasaray 18. haftada derbi maçta karşı karşıya geldi.

İki takım arasındaki karşılaşma golsüz sona erdi.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 44'e çıkarıp averajla liderliğini sürdürdü. 44 puana yükselen Galatasaray ise Fenerbahçe'nin ardından ikinci sıradaki yerini korudu.

Tamamen dolu tribünler önünde yapılan karşılaşmaya kontrollü başlayan takımlar pozisyon üretmekte zorlandı. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümünde takımlar, birbirine oyunda üstünlük kuramadı. Sık sık fauller nedeniyle duran maçta tempo düşük kaldı.

İlk yarının tek ciddi pozisyonu 43. dakikada yaşandı. Galatasaray'ın kısa süre de olsa baskı kurduğu bölümde Kerem Demirbay'ın ceza sahası yayı gerisinden şutunda top az farkla auta çıktı.

Maçın devre arasına golsüz eşitlikle girildi.

49. dakikada Ziyech'in sağdan ortasında topu kontrol etmekte zorlanan Kerem Demirbay, penaltı noktası gerisinden şut çıkardı ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti.

61. dakikada sağ kanattan seri paslaşmalarla gelen Fenerbahçe'de Szymanski ceza sahası yayının sağından sol ayağıyla şut çekti. Meşin yuvarlak az farkla uzak direğin yanından auta çıktı.

70. dakikada Ziyech'in sağ çaprazda ceza sahası ön çizgisi üzerinden şutunda top kaleci Livakovic'te kaldı.

71. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan King'in plase vuruşunda meşin yuvarlak uzak taraftan oyun alanını terk etti.

Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

