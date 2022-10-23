Aksa liglerinde 5. Hafta maç sonuçları

AKSA SÜPER LİG
Göçmenköy-Mesarya: 0 – 0
Türk Ocağı-Çetinkaya: 3 – 0
Yenicami-Cihangir: 0 – 0
Hamitköy-Y.Dumlupınar: 0 – 1
MağusaT.Gücü-ChinaB.G.Gücü: 5 – 1
M.Değirmenlik-K.Kaymaklı: 3 – 1
MeritA.Yeşilova-Lefke: 1 – 3
Gönyeli-Doğan T.Birliği: 1 – 5
AKSA 1.LİG
Esentepe-İncirli: 0 – 0
M. Karşıyaka-Lapta: 2 – 0
Yenierenköy-Binatlı: 1 – 1
Mormenekşe-Ünimar Maraş: 4 – 3
Dörtyol-Yeniboğaziçi: 0 – 1
M. HacıaliYılmazköy-Pera Gençler Birliği: 2 – 2
Girne Halk Evi-Yalova: 0 – 1
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