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AKSA Ligleri'nde ara transfer dönemi başladı

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AKSA Ligleri'nde ara transfer dönemi başladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig ve AKSA A2 Ligleri’nde ara transfer dönemi bugün başladı. Buna göre kulüpler 3-13 Ocak 2023 tarihleri arasında yerli futbolcu transfer, 3-20 Ocak 2023 tarihleri arasında ise yabancı futbolcu transferi işlemlerini gerçekleştirebilecek.

A2’de ertelenen maçlarla ilgili açıklama

Öte yandan 14. ve 15.hafta karşılaşmaları ertelenen A2 Ligleri’nde forma giyecek futbolcularla ilgili de hatırlatma yapıldı. Buna göre 7-8 ve 14-15 Ocak 2023 tarihlerinde oynanacak olan A2 erteleme karşılaşmalarında 3-13 Ocak 2023 tarihleri arasında işlemleri gerçekleştirilen futbolcular talimat gereği forma giyemeyecek. Yapılan açıklamada ara transfer döneminde kadroya katılan futbolcuların A2 Ligi’nin 16.hafta maçlarından forma giyebileceği belirtildi.

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