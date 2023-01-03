DİGEM ve UKÜ sezonu üçüncü tamamladı

Hentbol’da DEM’S U18 liginde yarın akşam oynanacak olan final ikinci karşılaşmaları öncesinde dün akşam üçüncülük karşılaşmaları oynandı.

Necati Taşkın Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmalarda kadınlarda DİGEM – Ozanköy, erkeklerde ise MGA – UKÜ takımları mücadele etti.

Oynanan maçların ardından DİGEM – Ozanköy’ü mağlup ederek kadınlarda sezonu üçüncü tamamlarken, Ozanköy takımı DEM’S U18 ligini dördüncü olarak tamamladı.

Erkekler karşılaşmasında ise UKÜ – MGA’yı mağlup ederek sezonu üçüncü bitiren takım olurken, MGA takımı sezonu dördüncü bitirmiş oldu.

Gecenin ilk karşılaşmasında kadınlar mücadelesinde DİGEM ile Ozanköy takımları karşı karşıya geldi. İlk devreyi 24-14 önde kapatan DİGEM sahadan da 45-27 galip ayrılarak DEM’S U18 ligini üçüncü bitirdi.

Gecenin ikinci karşılaşmasında ise erkekler mücadelesinde MGA ile UKÜ takımları karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna kadar çekişmeye sahne olan mücadelenin ilk devresi 16-16 eşitlikle tamamlanırken, ikinci yarıda yine çekişmenin olduğu mücadeleden 32-30 galip ayrılan UKÜ sezonu üçüncü bitirdi.

Bu maçların ardından gözler yarın akşam oynanacak olan final ikinci karşılaşmalarına çevrildi.

