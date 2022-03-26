Aksa Futbol Ligleri 24. Hafta günün sonuçları

BUGÜN
K.Kaymaklı-Doğan T.Birliği: 1 – 1
BafÜ.Yurdu-Hamitköy: 1 – 0
MağusaT.Gücü-Girne H.Evi 6 – 1
MeritA.Yeşilova-Göçmenköy 2 – 0
YARIN
15.30 Paşaköy 100.Yıl Stadı’nda Mesarya-Gönyeli (Mehmet Sezener)
15.30 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Yenicami-Binatlı (Hakan Ünal)
15.30 Lefke 16 Ağustos Stadı’nda Lefke-Cihangir (Utku Hamamcıoğlu)
15.30 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Türk Ocağı-Yonpaş Dumlupınar (Serhan Şimşek)
AKSA 1. LİG
BUGÜN
G.Birliği-Yeniboğaziçi: 2 – 1
Düzkaya-Bostancı Bağcıl: 0 – 0
ChinaB.G.Gücü-SFC Dörtyol: 4 – 0
İncirli-Miracle Değirmenlik: 0 – 3
YARIN
15.30 Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı’nda Yalova-Esentepe (Evren Karademir)
15.30 Maraş Necip Halil Kartal Stadı’nda Maraş-Çetinkaya (Ali Özer)
15.30 Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda Mormenekşe-Çanakkale (Zekai Töre)
15.30 Görneç Üç Şehitler Stadı’nda Görneç-Karşıyaka (Hüseyin Özkan)
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