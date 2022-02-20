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AKSA Futbol Ligleri 19. hafta sonuçları

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AKSA Futbol Ligleri 19. hafta sonuçları
AKSA SÜPER LİG
Cihangir-Hamitköy:      3 – 3 
MağusaT.Gücü-Lefke    2 – 0
Yenicami-Mesarya        1 – 2
Doğan T.B.i-Y. Dumlupınar 2 – 2
K.Kaymaklı-Türk Ocağı  0 – 1  
Girne H.Evi-BafÜ.Yurdu 1 – 2
Binatlı-MeritA.Yeşilova 1 – 1
Gönyeli-Göçmenköy     0 – 2
 
AKSA 1. LİG
İncirli-Yalova:                2 – 1
Y.Boğaziçi-Çanakkale:  0 -0
Esentepe-SFC Dörtyol: 3 – 1
B.Bağcıl-Karşıyaka       1 – 2
Maraş-Düzkaya            0 – 4
G.Birliği-Mormenekşe   2 – 2
Çetinkaya-Görneç         6 – 0
M.Değirmenlik-ChinaB. G.Gücü 3 – 2
 
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