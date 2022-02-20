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İktisatbank BTM 1. Lig 10. hafta maç sonuçları

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İktisatbank BTM 1. Lig 10. hafta maç sonuçları
İktisatbank BTM 1.Lig Kırmızı Grup
Demirerler C.Demirhan-Geçitkale    0 – 1
Akova Vuda-Gülgün Süt Düzova    1 – 0
Serdarlı-SFC 1461 İskele Trabzon 1 – 2
Yenierenköy-Türkmenköy               1 – 2
Vadili-Mehmetçik                            2 – 2
 
İktisatbank BTM 1.Lig Kırmızı Grup Puan Tablosu
 
O G B M A Y AV P
1. SFC 1461 İskele Trabzon 10 7 1 2 19 10 9 22
2. Yenierenköy TSK 10 7 0 3 25 9 16 21
3. Akova Vuda TÇB 10 5 1 4 16 13 3 16
4. Türkmenköy ASK 10 4 4 2 17 17 0 16
5. Vadili TÇBSK 10 4 3 3 21 13 8 15
6. Demirerler Cons. Demirhan SK 10 2 6 2 14 14 0 12
7. Mehmetçik TÇBSK 10 3 3 4 14 19 -5 12
8. Gülgün Süt Düzova GSK 10 3 2 5 14 17 -3 11
9. Geçitkale GSK 10 2 3 5 9 15 -6 9
10. Serdarlı GB 10 1 1 8 7 29 -22 4


İktisatbank BTM 1.Lig Beyaz Grup
Tüfekçi Ortaköy-Dikmen Gücü1 – 2
Ozanköy-Doğancı                    2 – 0
Yılmazköy-Sadrazam Kayalar 1 – 0  
Denizli-Tatlısu                         1 – 2
Lapta-Karaoğlanoğlu              5 – 1
 
İktisatbank BTM 1.Lig Beyaz Grup Puan Tablosu
 
O G B M A Y AV P
1. Lapta TBSK 10 8 1 1 22 6 16 25
2. Yılmazköy SK 10 6 3 1 18 7 11 21
3. Tatlısu HOBSK 10 6 2 2 18 15 3 20
4. Ozanköy SK 10 5 2 3 12 11 1 17
5. Karaoğlanoğlu SK 10 4 2 4 21 19 2 14
6. Tüfekçi Ortaköy SK 10 4 1 5 19 19 0 13
7. Dikmen Gücü SK 10 3 4 3 13 14 -1 13
8. Denizli SK 10 2 3 5 7 12 -5 9
9. Doğancı SK 10 2 0 8 10 21 -11 6
10. Sadrazam Kayalar SK 10 0 2 8 4 20 -16 2

 
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