İktisatbank BTM 1. Lig 10. hafta maç sonuçları

Demirerler C.Demirhan-Geçitkale 0 – 1
Akova Vuda-Gülgün Süt Düzova 1 – 0
Serdarlı-SFC 1461 İskele Trabzon 1 – 2
Yenierenköy-Türkmenköy 1 – 2
Vadili-Mehmetçik 2 – 2
İktisatbank BTM 1.Lig Kırmızı Grup Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|SFC 1461 İskele Trabzon
|10
|7
|1
|2
|19
|10
|9
|22
|2.
|Yenierenköy TSK
|10
|7
|0
|3
|25
|9
|16
|21
|3.
|Akova Vuda TÇB
|10
|5
|1
|4
|16
|13
|3
|16
|4.
|Türkmenköy ASK
|10
|4
|4
|2
|17
|17
|0
|16
|5.
|Vadili TÇBSK
|10
|4
|3
|3
|21
|13
|8
|15
|6.
|Demirerler Cons. Demirhan SK
|10
|2
|6
|2
|14
|14
|0
|12
|7.
|Mehmetçik TÇBSK
|10
|3
|3
|4
|14
|19
|-5
|12
|8.
|Gülgün Süt Düzova GSK
|10
|3
|2
|5
|14
|17
|-3
|11
|9.
|Geçitkale GSK
|10
|2
|3
|5
|9
|15
|-6
|9
|10.
|Serdarlı GB
|10
|1
|1
|8
|7
|29
|-22
|4
İktisatbank BTM 1.Lig Beyaz Grup
Tüfekçi Ortaköy-Dikmen Gücü1 – 2
Ozanköy-Doğancı 2 – 0
Yılmazköy-Sadrazam Kayalar 1 – 0
Denizli-Tatlısu 1 – 2
Lapta-Karaoğlanoğlu 5 – 1
İktisatbank BTM 1.Lig Beyaz Grup Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Lapta TBSK
|10
|8
|1
|1
|22
|6
|16
|25
|2.
|Yılmazköy SK
|10
|6
|3
|1
|18
|7
|11
|21
|3.
|Tatlısu HOBSK
|10
|6
|2
|2
|18
|15
|3
|20
|4.
|Ozanköy SK
|10
|5
|2
|3
|12
|11
|1
|17
|5.
|Karaoğlanoğlu SK
|10
|4
|2
|4
|21
|19
|2
|14
|6.
|Tüfekçi Ortaköy SK
|10
|4
|1
|5
|19
|19
|0
|13
|7.
|Dikmen Gücü SK
|10
|3
|4
|3
|13
|14
|-1
|13
|8.
|Denizli SK
|10
|2
|3
|5
|7
|12
|-5
|9
|9.
|Doğancı SK
|10
|2
|0
|8
|10
|21
|-11
|6
|10.
|Sadrazam Kayalar SK
|10
|0
|2
|8
|4
|20
|-16
|2