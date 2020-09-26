İbrahim Mert’e 3 maç ceza

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 23 Eylül 2020 tarihinde oynanan BTM 2.Ligi disiplin raporları ile ilgili olarak toplandı.

Niyazi Güvenir başkanlığında toplanan BTM Kurulu söz konusu tarihler arasında oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüşürken, tek kırmızı kart Demirhan – Haspolat maçında oldu.

Maçın ilk devresinin son bölümünde kırmızı kart gören Haspolat futbolcusu İbrahim Mert, BTM Kurulu tarafından 3 maçla cezalandırıldı.

