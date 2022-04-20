1. Lig'de tüm maçlar Cumartesi oynanacak

Aksa futbol liglerinin 28. Haftasında 1.Lig’in tüm maçları Cumartesi günü oynanacak ve karşılaşmalar saat 16.00’da başlayacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Aksa Futbol Liglerinde 28. Hafta programını açıkladı.

Aksa Süper Lig’de şampiyon Mağusa Türk Gücü şampiyonluk kutlamaları nedeniyle Cuma akşamı maç oynanacak, Cumartesi günü ise ligden düşen Girne Halk Evi ile rahat durumdaki Gönyeli maçı oynanacak.

Süper Lig’in diğer karşılaşmaları ise Pazar günü oynanacak

Aksa Birinci Lig’de ise tüm maçlar Cumartesi günü oynanacak. MağusaT.Gücü-Cihangir maçı dışında tüm maçlar saat 16.00’da oynanacak.

AKSA SÜPER LİG

22 Nisan 2022, Cuma

20.00 GazimağusaDr.Fazıl Küçük Stadı’nda MağusaT.Gücü-Cihangir

23 Nisan 2022, Cumartesi

16.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Girne H.Evi-Gönyeli

24 Nisan 2022, Pazar

16.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda Binatlı-Doğan T.Birliği

16.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Yenicami-Hamitköy

16.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Türk Ocağı-BafÜ.Yurdu

16.00 Lefke 16 Ağustos Stadı’nda Lefke-MeritA.Yeşilova

16.00 Lefkoşa Şht.HüseyinRuso Stadı’nda K.Kaymaklı-Göçmenköy

16.00 Paşaköy 100.Yıl Stadı’nda Mesarya-Yonpaş Dumlupınar

AKSA 1. LİG

23 Nisan 2022, Cumartesi

16.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Çetinkaya-Esentepe

16.00 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda M.Değirmenlik-Yeniboğaziçi

16.00 Maraş Necip Halil Kartal Stadı’nda Maraş-Bostancı Bağcıl

16.00 Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı’nda Yalova-Çanakkale

16.00 Mormenekşe Cemal Başlses Stadı’nda Mormenekşe-Görneç

16.00 İskele Cumhuriyet Stadı’nda G.Birliği-SFC Dörtyol

16.00 İncirli Hüseyin Altıncıoğlu Stadı’nda İncirli-Karşıyaka

16.00 Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı’nda Düzkaya-ChinaBazaarG.Gücü