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1. Lig'de tüm maçlar Cumartesi oynanacak

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Aksa futbol liglerinin 28. Haftasında 1.Lig’in tüm maçları Cumartesi günü oynanacak ve karşılaşmalar saat 16.00’da başlayacak

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1. Lig'de tüm maçlar Cumartesi oynanacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Aksa Futbol Liglerinde 28. Hafta programını açıkladı.

Aksa Süper Lig’de şampiyon Mağusa Türk Gücü şampiyonluk kutlamaları nedeniyle Cuma akşamı maç oynanacak, Cumartesi günü ise ligden düşen Girne Halk Evi ile rahat durumdaki Gönyeli maçı oynanacak.

Süper Lig’in diğer karşılaşmaları ise Pazar günü oynanacak

Aksa Birinci Lig’de ise tüm maçlar Cumartesi günü oynanacak.  MağusaT.Gücü-Cihangir maçı dışında tüm maçlar saat 16.00’da oynanacak.

 

AKSA SÜPER LİG
22 Nisan 2022, Cuma
20.00 GazimağusaDr.Fazıl Küçük Stadı’nda MağusaT.Gücü-Cihangir

23 Nisan 2022, Cumartesi
16.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Girne H.Evi-Gönyeli

24 Nisan 2022, Pazar
16.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda Binatlı-Doğan T.Birliği
16.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Yenicami-Hamitköy
16.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Türk Ocağı-BafÜ.Yurdu
16.00 Lefke 16 Ağustos Stadı’nda Lefke-MeritA.Yeşilova
16.00 Lefkoşa Şht.HüseyinRuso Stadı’nda K.Kaymaklı-Göçmenköy
16.00 Paşaköy 100.Yıl Stadı’nda Mesarya-Yonpaş Dumlupınar

 

AKSA 1. LİG
23 Nisan 2022, Cumartesi
16.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Çetinkaya-Esentepe
16.00 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda M.Değirmenlik-Yeniboğaziçi
16.00 Maraş Necip Halil Kartal Stadı’nda Maraş-Bostancı Bağcıl
16.00 Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı’nda Yalova-Çanakkale
16.00 Mormenekşe Cemal Başlses Stadı’nda Mormenekşe-Görneç
16.00 İskele Cumhuriyet Stadı’nda G.Birliği-SFC Dörtyol
16.00 İncirli Hüseyin Altıncıoğlu Stadı’nda İncirli-Karşıyaka
16.00 Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı’nda Düzkaya-ChinaBazaarG.Gücü

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