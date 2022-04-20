Mormenekşe'den Değirmenlik maçına itiraz

AKSA 1.Lig ekiplerinden Mormenekşe, geçtiğimiz gün oynanan Miracle Değirmenlik maçı için Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nda itirazda bulundu

Mormenekşe'nin MiracleDeğirmenlik'te forma giyen Ertuğrul Göktaş'ın yabancı oyuncu olduğunu ileri sürerek federasyona itiraz etti.

Devre arasında Bostancı Bağcıl'dan transfer edilen Ertuğrul'un 2013-2014 sezonunda 17 kez A2 karşılaşmasına çıktığı, 2014-15 sezonunda adada ikamet etmeyerek sadece 4 farklı gün adaya gelerek 4 kez A2 maçına çıktığı, 2015-2016 sezonunda adada bulunmadığı, 2016-2017 sezonunda futbol oynamadığı ve 2021-22 sezonunda yeni lisans çıkardığı tespit edildi.

Mormenekşe'nin Ertuğrul için yerli statüsünde yer alabilmesi için 2 sezonu doldurması gerektiğini ancak Muhaceret Dairesi'nden kayıtlarla bu durumun olmadığını belgelediği ve federasyona maç ile ilgili başvuruda bulunduğu öğrenildi.