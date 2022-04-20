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Mormenekşe'den Değirmenlik maçına itiraz

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AKSA 1.Lig ekiplerinden Mormenekşe, geçtiğimiz gün oynanan Miracle Değirmenlik maçı için Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nda itirazda bulundu

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Mormenekşe'den Değirmenlik maçına itiraz
Mormenekşe'nin MiracleDeğirmenlik'te forma giyen Ertuğrul Göktaş'ın yabancı oyuncu olduğunu ileri sürerek federasyona itiraz etti.
Devre arasında Bostancı Bağcıl'dan transfer edilen Ertuğrul'un 2013-2014 sezonunda 17 kez A2 karşılaşmasına çıktığı, 2014-15 sezonunda adada ikamet etmeyerek sadece 4 farklı gün adaya gelerek 4 kez A2 maçına çıktığı, 2015-2016 sezonunda adada bulunmadığı, 2016-2017 sezonunda futbol oynamadığı ve 2021-22 sezonunda yeni lisans çıkardığı tespit edildi.
Mormenekşe'nin Ertuğrul için yerli statüsünde yer alabilmesi için 2 sezonu doldurması gerektiğini ancak Muhaceret Dairesi'nden kayıtlarla bu durumun olmadığını belgelediği ve federasyona maç ile ilgili başvuruda bulunduğu öğrenildi.
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