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Yeni Yılda Arasta İndirim Günü”büyük ilgi gördü

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Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) düzenlediği, “Yeni Yılda Arasta İndirim Günü” önceki gün gerçekleştirildi.

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Yeni Yılda Arasta İndirim Günü”büyük ilgi gördü

LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın da katıldığı kortej yürüyüşüyle başlayan etkinlik boyunca yurttaşlar gün boyunca hem indirimli alışveriş yapma fırsatı yakaladı, hem de çeşitli dans ve müzik gruplarının performanslarını dinledi.
Kıbrısonline ana sponsorluğunda düzenlenen, Surlariçi yayalaştırılmış bölgede gerçekleştirilen etkinlikte Harmancı tüm sahne alanlarını tek tek gezdi ve katılımcılarla sohbet etti.
Organizasyon kapsamında, Lokmacı girişi, Lefkeliler Meydanı, Kumarcılar Hanı, Arasta ve Büyük Han’da kurulan sahnelerde dönüşümlü olarak çeşitli aktivite ve konserler gerçekleştirildi. 
Etkinlikte, Hasan Vatansever &Nejla Egemen müzik dinletisi, Burcu Durmaz ve Orkestrası, Bikem Tunar ile Mulla Gül Akustik Konser, Ersen ve Zeliş ile Müzik Sokak’ta, Eril Cambaz ve Ezgi Akgürgen Orkestrası, LBO Latin Orkestrası, Melek Erdil ile İbrahim Çetiner müzik dinletisi, Reşat Kortan Müzik Dinletisi, Studio 21 Dans Gösterisi ile DJ performanslarda ise Vechi ve Ekko yer aldı. 
Çocuklar etkinlikte kendilerine yönelik olarak düzenlenen Ozan Özgenler ile Çocuk Atölyesi, Ezgi Bertiz ile Çocuk Şarkıları, Hanife Tayyareci ile Kukla Gösterisi ve ÜlviyeKarabaşak’ın eğitmenliğinde gerçekleştirilen Çocuklar için Ebru Sanatı Atölyesi’nde eğlenceli saatler yaşadı.  
Mavi Sanat Atölyesi ile Akdeniz Avrupa Sanat Derneği’nin (EMAA) katkıları, Radyo Juke’un radyo sponsoru, Kıbrıs Genç TV’nin ise TV sponsoru olarak yer aldığı etkinlikte gün boyunca canlı yayınlar yapıldı. 
Etkinlikte yurttaşlar ayrıca Lefkoşa Gezi Treni ile mini bir Lefkoşa turu yapma fırsatı da buldu.


 
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