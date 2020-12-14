KTHY'yi bizim beceriksiz yöneticilerimiz batırdı

Ülkemizin tanınmış turizmcilerinden Zeki Ziya “Zamanında Kıbrıs Türk Hava Yolları'nı (KTHY) "maymun gibi oynatılan", "beceriksiz" ve "ekonomik akıldan yoksun" yöneticilerimiz "kendi elleri ile" batırdı” dedi

KKTC'nin 'bayrak taşıyıcısı' Kıbrıs Türk Hava Yolları'nın (KTHY), aslında "ne zaman" ve "nasıl" batıp "yok olduğu" tartışmaları gerek siyasi arenada gerekse de özel sektör içindeki kanaat önderleri içerisinde gündeme gelmeye devam ediyor.

"Ekonomik olarak ayakta durmanın yöntemini bulamamak, kötü yönetmektir" diyen ülkemizin tanınmış turizmcilerinden Zeki Ziya'ya göre zamanında Kıbrıs Türk Hava Yolları'nı (KTHY) "maymun gibi oynatılan", "beceriksiz" ve "ekonomik akıldan yoksun" yöneticilerimiz "kendi elleri ile" batırdı...

Katıldığı tv programında konuşan Cyprus XP Travel Direktörü, turizmci Zeki Ziya konu hakkında şu sözleri sarf etti;

"KTHY zaten batık olduğu için düştü zamanında… Kıbrıslılar Kıbrıslılığına sahip çıkarsa, devlet de karışmayacaksa ‘bayrak taşıyıcı’ bu ülkede olur mu? Olur… ‘İyi adam’ olmak yeterli değil herhangi bir şirketi yönetmek için.. İşi bilmeyen adamı başına koyarsan elbette seni ‘maymun gibi’ oynatırlar. Ehil olmayan insanlar… Batan KTHY’nin özeti budur… Zararına uçuş. Evet, zararına uçuşu savunan yöneticiler bile tanıdım ben KTHY’de. Ekonomik akıldan yoksunluğun sonu daima böyledir. Ekonomik olarak ayakta durmanın yöntemini bulamamak, kötü yönetmektir.”

