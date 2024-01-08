Türk ve Rum gazeteci örgütlerinden ortak fotoğraf yarışması: ”Bilmediğim Kıbrıs”

”Bilmediğim Kıbrıs” konulu fotoğraf yarışmasına KTGB üyesi Kıbrıslı Türk gazeteciler sıradan Kıbrıslı Rumların hayatını; Kıbrıslı Rum gazeteciler ise sıradan Kıbrıslı Türklerin yaşamını yansıtan fotoğraflarıyla katılabilecek

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) ile Kıbrıs Rum Gazeteciler Birliği (ESK), üyelerine yönelik ortaklaşa iki toplumlu fotoğraf yarışması düzenliyor.

KTGB’den yapılan yazılı açıklamaya göre “Bilmediğim Kıbrıs” adlı yarışma, her iki toplumdaki sıradan insanların günlük yaşamına odaklanacak.

Yarışmanın koşulu, Kıbrıslı Rum gazetecilerin sıradan Kıbrıslı Türklerin günlük yaşamını; Kıbrıslı Türk gazetecilerin ise sıradan Kıbrıslı Rumların günlük yaşamını fotoğraflaması olarak açıklandı.

Yarışma için başvurular, 31 Mart 2024’e kadar sürecek.

KTGB üyesi gazeteciler fotoğraflarını [email protected] adresine gönderebilecek.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği ile Kıbrıs (Rum) Gazeteciler Birliği yönetim kurulları, yarışmaya gönderilecek eserleri değerlendirmek üzere iki toplumlu özel bir seçici kurul oluşturacak.

Ödül alan fotoğrafların daha sonra belirlenecek bir mekanda 3 Mayıs 2024 Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde sergilenmesi planlanıyor.