Tatlısu Harnup Festivali bugün başlıyor

Tatlısu Belediyesinin Final Organizasyon katkıları ile düzenleyeceği festival bu akşam başlıyor. Güzellikler ile dopdolu 3 günlük festivalde neler var.

8 EYLÜL CUMA BU AKŞAM

Saat 20.00'de başlayacak olan festivalde kısa açılış gösterilerinin ardından açılış konuşmaları ve tadımlık harnup ve diğer yiyeceklerin ikramı ile standlar gezilecek. Saat 21.00'de ise mükemmel bir şov ile Comedy Juggling sahnede olacak. Saat 21.30'da ise Grup El Amor Latino eşliğinde Kıbrısımızın sevilen isimlerinden Muhittin Yangın ve Bikem Tunar sahne alacak.

İlk gecenin sunuculuğunu ise Çilem Dağıstanlı yapacak.

9 EYLÜL CUMARTESİ YARIN

Gündüz yapılacak olan plaj güreşleri ardından gece saat 20.00'de çocuklar güzeldir geçidi ile başlayacak gecede İnteraktif şov, Yetenek sizsinizden illüzyonist Dark ve Vantrolog kuklası Mıstık ile gece güzel gösteriler ile devam edecek. Gecede Lapta Esintiler konseri de güzellikleri ile yer alacak.

İKİNCİ GECENİN FİNALİNDE TÜRKİYENİN ÜNLÜ GRUPLARINDAN PERA VAR

Türkiye'nin ünlü gruplarından Pera festivalin ikinci gecesinde hayranlarına güzel bir gecenin finalini yaşatacak.



