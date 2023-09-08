Merit Otelleri yasta

Ülkemizin zincir otellerinden Merit Otelleri değerli bir personelini zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Merit Otelleri Mali İşler Koordinatör Yardımcısı ve çevresinde sevilen bir sima olan Tamer Emir vefat etti.
Emir’in vefatı başta Merit Otelleri çalışanları olmak üzere ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.
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