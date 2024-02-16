Tatar: “Selin Karakaya satrançta ışık olmaya devam edecek”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Selin Karakaya Anı Turnuvası’nda yaptığı konuşmada, Selin Karakaya’nın satrançta ışık olmaya devam edeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, depremde Adıyaman’daki İsias Otel’de enkaz altında kalarak yaşamını yitiren Selin Karakaya anısına düzenlenen satranç turnuvasına katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar turnuvada yaptığı konuşmada, satrançta birçok başarıları bulunan ancak depremde yaşamını yitiren Selin Karakaya’nın anısına düzenlenen turnuvanın anlamına dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Tatar, hayatta bazen elde olmayan nedenlerle hamle yapılamadığını belirterek, depremde yaşamını yitiren başta Selin Karakaya ve Şampiyon Melekler olmak üzere tüm kayıpların üzüntüsünü yaşadığını ifade etti.

Adıyaman’da devam eden İsias Davası nedeniyle Kıbrıs Türkü’nün tek yürek olduğunu anlatan Tatar, ortak davanın takipçisi olmaya devam edileceğini söyledi.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı, Selin Karakaya’nın annesi Ruşen Karakaya’yı, gösterdiği inanç ve azimden dolayı tebrik eden Cumhurbaşkanı Tatar, Karakaya’nın tüm acılarına rağmen yürüttüğü çalışmaların Kıbrıs Türk kadınına örnek olmaya devam edeceğini kaydetti.

Turnuvaya katılan yarışmacılara seslenen Tatar, “Selin’imiz sizlere ışık olsun. Başarıları aklınızda olsun. İsmi hep yaşayacaktır. Satranç, bir spor yanında zeka oyunudur. Satrançta olduğu gibi yaşamda da hamleleri yaparken, oyunu kurallarına göre oynamak ve dürüst olmak gerekir” ifadelerini kullandı.

Turnuvaya katılan herkese başarılar dileyen Cumhurbaşkanı Tatar, çocukları erken yaşta satranç sporuna teşvik eden başta Satranç Federasyonu başkanı olmak üzere turnuvada emeği geçenleri tebrik etti.

