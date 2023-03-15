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Polisten ilkokullarda trafik eğitimleri

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Polisten ilkokullarda trafik eğitimleri
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Polis Genel Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Müdürlüğü, ilkokullarda trafik eğitimi vermeye başladı.
Polisten verilen bilgiye göre, ilkokul öğrencilerine yönelik eğitimlerde Gezici Trafik Eğitim Parkı kullanılıyor.

Öğrencilerin trafik bilincini artırmak amacıyla Lefkoşa Şehit Ertuğrul İlkokulu’nda dün trafik eğitimi verildi.
Eğitim kapsamında Trafik Müdürlüğü personeli tarafından, öğrencilere trafikte uymaları gereken kurallar hakkında temel bilgiler verildikten sonra, ilkokul bahçesine kurulan Gezici Trafik Eğitim Parkı ile öğrencilere uygulama fırsatı da sağlandı.
 
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