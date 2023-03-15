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Deplasman takımlarının haftası

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Deplasman takımlarının haftası
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AKSA 1. LİG 20. HAFTA PANORAMASI
 
 
Aksa 1. Ligin 20. Haftası geçtiğimiz hafta sonu oynanan maçlarla tamamlanırken, ikinci devreye kötü başlayan Karşıyaka, teknik direktör değişimi sonrasında oynadığı üç maçı da kazanarak Süper Lig yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Karşıyaka’nın takipçilerinden Baf Ülkü Yurdu zorlu Düzkayadeplasmanından çıkardığı galibiyetle Süper Lig için iddiasını ortaya koydu. Yeniboğaziçi takımı da üst üste 4. galibiyetini alarak gözünü süper lige diktiğini gösterdi.
Süper Lig hedefindeki Pera Gençlerbirliği konuk ettiği M. HacıaliYılmazköy ile berabere kalarak bu haftada puan kaybına devam etti.
Ligin dibine demir atan Yenierenköy bu sezonki 2. galibiyetini Binatlıdeplasmanından alırken, alt sıralardaki Dörtyol ve İncirli takımları haftayı farklı mağlubiyetlerle kapattılar.
Ligde bu hafta oynanan 8 karşılaşmanın 6’sını deplasman takımları kazanırken, bir maçı ev sahibi kazandı. Bir maç ise berabere sonuçlandı.
Birinci Ligde 8 maçın tamamında da gol atılırken, kale ağları 26 kez havalandı.
Oynanan maçların tümünde kart gösterilirken, 3 karşılaşmada 4 kırmızı kart çıktı. Tüm maçlarda ise 37 sarı kart gösterildi.
Birinci Ligde gol krallığı yarışında zirvede olan Karşıyaka’nın golcü ismi İlyas bu haftayı boş geçti ve 25 golde kaldı. Takipçisi Yeniboğaziçi’nin golcü ismi Turgut Kaçar ise 2 golle haftayı kapatarak gol sayısını 21’e yükseltti. 
 
Haftanın Takımı: Baf Ülkü Yurdu
Birinci Ligde play-off oynama hedefinde ve çıkışta olanDüzkayadeplasmanında geriye düşmesine karşın oyundan kopmayarak sahadan 2-1 galip ayrılan Baf Ülkü Yurdu haftanın takımı olmayı hak etti.
 
Haftanın Teknik Direktörü: Coşkun Ulusoy(Miracle Karşıyaka)
Lider Miracle Karşıyaka takımının başına son 3 haftadır geçen ve takımı toparlayarak galibiyet serisini başlatan teknik direktör Coşkun Ulusoy, Lapta deplasmanında oyuna ikinci devrede yaptığı müdahalelerle maçın kazanmayı bilerek haftanın teknik adamı oldu.
 
Haftanın Futbolcusu: Turgut Kaçar (Yeniboğaziçi)
Yeniboğaziçi’nin tecrübeli golcüsü Turgut Kaçar attığı goller yanında takıma yaptığı gerek asist gerekse mental katkılarla süper lig yolunda ilerlemesini sağlıyor.
 
Haftanın Hakemi: Fatih Bardakçıoğlu(Binatlı-Yenierenköy) 
Ligin genç hakemlerinden olan Fatih Bardakçıoğlu, Binatlı  ileYenierenköy arasında oynanan maçta pozisyonlara yakınlığı, yerinde düdükleri ve az sarı kart göstererek maçı yavaşlatmayarak haftanın hakemi oldu.
 
Haftanın Kare Ası
Hüseyin Platin (M.HacıaliYılmazköy) Mehmet Biricik (Yenierenköy) Tahir (GHE) Melih (Esentepe)
 
Haftanın On Biri
Seyit (Karşıyaka) Mehmet Gürpınar (Baf Ülkü Yurdu) Mustafa Avcı (Karşıyaka) Metin (Baf Ülkü Yurdu) Erdoğ (Mormenekşe), Ege Can (Esentepe) Sercan, (Yenierenköy), Hüseyin (Girne H. Evi),Serhat (Yeniboğaziçi),  Esin (Karşıyaka) Erhan Çınar (Mormenekşe)
 
Aksa 1.Lig 20. Hafta sonuçları
Yalova-Girne Halk Evi: 0 – 1
Lapta-Miracle Karşıyaka: 0 – 1
Pera Gençler Birliği-M. HacıaliYılmazköy: 2 – 2
Yeniboğaziçi-Dörtyol: 5 – 0
Ünimar Maraş-Mormenekşe: 1 – 3
İncirli-Esentepe : 0 – 5
Düzkaya-Baf Ülkü Yurdu: 1 – 2
Binatlı-Yenierenköy: 1 – 2
 
Aksa 1.Lig 21. Hafta maç programı
Esentepe-Lapta
Girne H. Evi – Unimar Maraş
Dörtyol- Pera Gençlerbirliği
Yenierenköy – Düzkaya
M. HacıaliYılmazköy – Binatlı
M.Karşıyaka – Yeniboğaziçi
Mormenekşe – İncirli
Baf Ülkü Yurdu - Yalova
 
AKSA 1.Lig Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Miracle Karşıyaka ASK 20 15 1 4 62 20 42 46
2. Baf Ülkü Yurdu 20 13 3 4 42 20 22 42
3. Yeniboğaziçi DSK 20 12 4 4 53 22 31 40
4. Pera L. Gençler Birliği SK 20 9 8 3 36 23 13 35
5. Esentepe KKSK 20 9 7 4 43 22 21 34
6. Düzkaya KOSK 20 9 5 6 34 27 7 32
7. Yalova SK 20 9 5 6 26 24 2 32
8. Mormenekşe GBSK 20 7 7 6 33 30 3 28
9. Lapta TBSK 20 8 3 9 32 28 4 27
10. M. HacıaliYılmazköy SK 20 6 6 8 28 37 -9 24
11. Binatlı YSK 20 6 5 9 28 33 -5 23
12. Girne Halk Evi 20 7 2 11 19 27 -8 23
13. Ünimar Maraş GSK 20 6 4 10 40 45 -5 22
14. İncirli SK 20 3 5 12 18 47 -29 14
15. Dörtyol SK 20 3 4 13 14 47 -33 13
16. Yenierenköy TSK 20 2 3 15 24 80 -56 9
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