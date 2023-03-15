Deplasman takımlarının haftası

AKSA 1. LİG 20. HAFTA PANORAMASIAksa 1. Ligin 20. Haftası geçtiğimiz hafta sonu oynanan maçlarla tamamlanırken, ikinci devreye kötü başlayan Karşıyaka, teknik direktör değişimi sonrasında oynadığı üç maçı da kazanarak Süper Lig yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Karşıyaka’nın takipçilerinden Baf Ülkü Yurdu zorlu Düzkayadeplasmanından çıkardığı galibiyetle Süper Lig için iddiasını ortaya koydu. Yeniboğaziçi takımı da üst üste 4. galibiyetini alarak gözünü süper lige diktiğini gösterdi.Süper Lig hedefindeki Pera Gençlerbirliği konuk ettiği M. HacıaliYılmazköy ile berabere kalarak bu haftada puan kaybına devam etti.Ligin dibine demir atan Yenierenköy bu sezonki 2. galibiyetini Binatlıdeplasmanından alırken, alt sıralardaki Dörtyol ve İncirli takımları haftayı farklı mağlubiyetlerle kapattılar.Ligde bu hafta oynanan 8 karşılaşmanın 6’sını deplasman takımları kazanırken, bir maçı ev sahibi kazandı. Bir maç ise berabere sonuçlandı.Birinci Ligde 8 maçın tamamında da gol atılırken, kale ağları 26 kez havalandı.Oynanan maçların tümünde kart gösterilirken, 3 karşılaşmada 4 kırmızı kart çıktı. Tüm maçlarda ise 37 sarı kart gösterildi.Birinci Ligde gol krallığı yarışında zirvede olan Karşıyaka’nın golcü ismi İlyas bu haftayı boş geçti ve 25 golde kaldı. Takipçisi Yeniboğaziçi’nin golcü ismi Turgut Kaçar ise 2 golle haftayı kapatarak gol sayısını 21’e yükseltti.Birinci Ligde play-off oynama hedefinde ve çıkışta olanDüzkayadeplasmanında geriye düşmesine karşın oyundan kopmayarak sahadan 2-1 galip ayrılan Baf Ülkü Yurdu haftanın takımı olmayı hak etti.Lider Miracle Karşıyaka takımının başına son 3 haftadır geçen ve takımı toparlayarak galibiyet serisini başlatan teknik direktör Coşkun Ulusoy, Lapta deplasmanında oyuna ikinci devrede yaptığı müdahalelerle maçın kazanmayı bilerek haftanın teknik adamı oldu.Yeniboğaziçi’nin tecrübeli golcüsü Turgut Kaçar attığı goller yanında takıma yaptığı gerek asist gerekse mental katkılarla süper lig yolunda ilerlemesini sağlıyor.Ligin genç hakemlerinden olan Fatih Bardakçıoğlu, Binatlı ileYenierenköy arasında oynanan maçta pozisyonlara yakınlığı, yerinde düdükleri ve az sarı kart göstererek maçı yavaşlatmayarak haftanın hakemi oldu.Hüseyin Platin (M.HacıaliYılmazköy) Mehmet Biricik (Yenierenköy) Tahir (GHE) Melih (Esentepe)Seyit (Karşıyaka) Mehmet Gürpınar (Baf Ülkü Yurdu) Mustafa Avcı (Karşıyaka) Metin (Baf Ülkü Yurdu) Erdoğ (Mormenekşe), Ege Can (Esentepe) Sercan, (Yenierenköy), Hüseyin (Girne H. Evi),Serhat (Yeniboğaziçi), Esin (Karşıyaka) Erhan Çınar (Mormenekşe)Yalova-Girne Halk Evi: 0 – 1Lapta-Miracle Karşıyaka: 0 – 1Pera Gençler Birliği-M. HacıaliYılmazköy: 2 – 2Yeniboğaziçi-Dörtyol: 5 – 0Ünimar Maraş-Mormenekşe: 1 – 3İncirli-Esentepe : 0 – 5Düzkaya-Baf Ülkü Yurdu: 1 – 2Binatlı-Yenierenköy: 1 – 2Esentepe-LaptaGirne H. Evi – Unimar MaraşDörtyol- Pera GençlerbirliğiYenierenköy – DüzkayaM. HacıaliYılmazköy – BinatlıM.Karşıyaka – YeniboğaziçiMormenekşe – İncirliBaf Ülkü Yurdu - YalovaAKSA 1.Lig Puan Tablosu