Ozan ve Simge mutluluğa yelken açtılar

Net Holding Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Kırtay’ın oğlu Merit Royal Casino İnsan Kaynakları Müdürü Ozan Kırtay, Simge Serbest ile muhteşem bir düğünle dünya evine girdi.Yoğun bir davetlinin katıldığı düğünde İsmail ve Ayşe Kırtay ile Ali ve Ayten Serbest aileleri davete gelen herkesle yakından ilgilendi.Genç çift, İstanbul’da Sarıyer Armonia Bosphorus’ta düzenlenen düğün töreninde gönüllerince eğlendi.