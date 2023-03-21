banner913
banner932
Cumhurbaşkanı Tatar, Güzelyurt Meslek Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Tatar, Güzelyurt Meslek Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi
5 0
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Nevruz Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Nevruz Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı
5 0
 
Gazimağusa Belediyesi’nden mezarlık ve ibadet yerlerine yönelik temizlik
Gazimağusa Belediyesi’nden mezarlık ve ibadet yerlerine yönelik temizlik
9 0
Karma Evlilik Sorunu Çözüm Hareketi mesaj yayınladı
Karma Evlilik Sorunu Çözüm Hareketi mesaj yayınladı
11 0
Ramazan perşembe günü başlıyor
Ramazan perşembe günü başlıyor
52 0
Gençler iyilik geleneğine sahip çıkıyor
Gençler iyilik geleneğine sahip çıkıyor
17 0
Kartingciler “Şampiyon Melekler” için yarıştı
Kartingciler “Şampiyon Melekler” için yarıştı
25 0
banner915

Ozan ve Simge mutluluğa yelken açtılar

banner476

banner825
Ozan ve Simge mutluluğa yelken açtılar
banner931
Net Holding Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Kırtay’ın oğlu Merit Royal Casino İnsan Kaynakları Müdürü Ozan Kırtay, Simge Serbest ile muhteşem bir düğünle dünya evine girdi.

Yoğun bir davetlinin katıldığı düğünde İsmail ve Ayşe Kırtay ile Ali ve Ayten Serbest aileleri davete gelen herkesle yakından ilgilendi. 
Genç çift, İstanbul’da  Sarıyer Armonia Bosphorus’ta düzenlenen düğün töreninde gönüllerince eğlendi.
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.