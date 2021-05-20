banner583
Çiçen, Yenicami ile anlaştı
Çiçen, Yenicami ile anlaştı
99 0
Tarihin En Büyük 11 Gizemi
Tarihin En Büyük 11 Gizemi
19 0
 
Patates cipsi yüklü tır araç cayır cayır yandı
Patates cipsi yüklü tır araç cayır cayır yandı
253 0
Kraliçe II. Elizabeth paraları tek kitapta toplandı
Kraliçe II. Elizabeth paraları tek kitapta toplandı
86 0
28 0
Yangın helikopteri konuşlanıyor
Yangın helikopteri konuşlanıyor
34 0
Beşiktaş'ın 16. şampiyonluğu
Beşiktaş'ın 16. şampiyonluğu
27 0
banner661
banner570

LTB'nin “Hoş Geldin Bebek” projesi sürüyor

banner476

Nüfus Kayıt Dairesi iş birliğinde elde edilen veri paylaşımı ile ziyarete gidilen ailelere hayırlı olsun dileklerinde bulunulurken, bebeklerin ilk ihtiyaçları arasında yer alan battaniye, sırt bezi, zıbın ve bebek bezinden oluşan paketler hediye ediliyor

LTB'nin “Hoş Geldin Bebek” projesi sürüyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından 2020 yılında başlatılan ve yeni doğan bebeklerin ihtiyacını karşılayan “Hoş Geldin Bebek” projesi kapsamında bugüne kadar yüze yakın aileye yeni doğum paketi dağıtıldı.

LTB’den verilen bilgiye göre, LTB Halkla İlişkiler Birimi personeli, yeni doğan bebeklerin ailelerini evlerinde ziyaret ederek “Hoş geldin Bebek” paketini takdim ediyor.

Nüfus Kayıt Dairesi iş birliğinde elde edilen veri paylaşımı ile ziyarete gidilen ailelere hayırlı olsun dileklerinde bulunulurken, bebeklerin ilk ihtiyaçları arasında yer alan battaniye, sırt bezi, zıbın ve bebek bezinden oluşan paketler hediye ediliyor.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, 2020 yılında başlattıkları proje ile başkentte doğan ve ailesi Lefkoşa’da yaşayan her çocuğa hoş geldin diyerek ebeveynlerin ilk ihtiyaçlarına yardımcı olduklarını söyledi.

“Tüm yeni doğan bebeklerimize aileleriyle beraber mutlu, sağlıklı bir ömür diliyoruz” diyen Harmancı, "Şehrimize ve dünyamıza yeni gelen bu bebeklerin barış içerisinde bu adaya sımsıkı sarılarak büyümelerini istiyoruz" dedi.

banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.