Çobanoğlu ailesini yasa boğan ölüm

Lefkoşa'nın sevilen isimlerinden, Derya Harman Çobanoğlu yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.

Dr. Can Çobanoğlu'nun eşi olan Derya Çobanoğlu, bir süre önce yakalandığı beyin tümörüyle mücadele ediyordu.

Çobanoğlu'nun vefatı başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

Çobanoğlu'nun cenazesi yarın (Cuma) İsmail Safa Camisi’ nde sabah saat 10:00’da kılınacak cenaze namazına mütaakip Lefkoşa Mezarlığı’ na defnedilecek.

