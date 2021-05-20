banner583
Çiçen, Yenicami ile anlaştı
Çiçen, Yenicami ile anlaştı
99 0
Tarihin En Büyük 11 Gizemi
Tarihin En Büyük 11 Gizemi
19 0
 
Patates cipsi yüklü tır araç cayır cayır yandı
Patates cipsi yüklü tır araç cayır cayır yandı
253 0
Kraliçe II. Elizabeth paraları tek kitapta toplandı
Kraliçe II. Elizabeth paraları tek kitapta toplandı
86 0
28 0
Yangın helikopteri konuşlanıyor
Yangın helikopteri konuşlanıyor
34 0
Beşiktaş'ın 16. şampiyonluğu
Beşiktaş'ın 16. şampiyonluğu
27 0
banner661
banner570

Çobanoğlu ailesini yasa boğan ölüm

banner476

Çobanoğlu ailesini yasa boğan ölüm
Lefkoşa'nın sevilen isimlerinden, Derya Harman Çobanoğlu yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.
Dr. Can Çobanoğlu'nun eşi olan Derya Çobanoğlu, bir süre önce yakalandığı beyin tümörüyle mücadele ediyordu.
Çobanoğlu'nun vefatı başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.
Çobanoğlu'nun cenazesi yarın (Cuma) İsmail Safa Camisi’ nde sabah saat 10:00’da kılınacak cenaze namazına mütaakip Lefkoşa Mezarlığı’ na defnedilecek.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.