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LTB Çocuk Meclisi yeni dönem çalışmalarına 15 Ekim’de başlıyor

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) bünyesinde yer alan LTB Çocuk Meclisi yeni dönem çalışmalarına 15 Ekim itibarı ile başlıyor

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LTB Çocuk Meclisi yeni dönem çalışmalarına 15 Ekim’de başlıyor


LTB’den verilen bilgiye göre, Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne dayanan bir anlayışla tüm çocukların topluma, bilime, kültüre, sanata ve spora dair gelişimlerine katkı koymak ve bu konularda söz sahibi olabilmelerini teşvik etmek amacı ile kurulan LTB Çocuk Meclisi’ne 9 ile 12 yaş aralığındaki tüm çocuklar kayıt yaptırabilecek.
LTB Çocuk Meclisi’ne kayıt için 0548 8530582 numaralı telefona ulaşılabilecek.
-İlk toplantı 15 Ekim Cumartesi yapılıyor
Şehrin yönetimine çocuk odaklı bakış açısının kazandırılması, çocukların şehre karşı aidiyet duygularının geliştirilmesi, şehrin yönetimine aktif katılımlarının sağlanması, özgür düşünen, hak ve özgürlüklere saygılı bireylerin yetişmesine katkı sağlanması amacı ile kurulan LTB Çocuk Meclisi’nin yeni dönem ilk toplantısı 15 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek.
Merkez Lefkoşa’da saat 14.00’te yapılacak toplantıda, Belediye Başkanı Mehmet Harmancı ile tanışma ve sohbet, Çocuk Meclisi’nin faaliyetlerinin anlatılması, “Hayalimdeki Lefkoşa’yı Anlatıyorum” etkinliği, Bekir Şimşek ile Hip Hop Dans etkinliği düzenlenecek.


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