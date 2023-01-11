“Liderlerimize Saygı” isimli piyano resitali düzenlenecek

Piyanistler Görsev Tepe ile Eser Öktem’in “Liderlerimize Saygı” adıyla Dr. Fazıl Küçük ve Rauf R. Denktaş’a ithafen, piyano resitali 13 Ocak Cuma akşamı saat 19.00’da İsmet Vehit Güney Sanat Merkezi’nde yer alacak

Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi, “KKTC’nin Güzel Sanatlarda Olağanüstü Yetenekli Çocukların Devlet Tarafından Yetiştirilmeleri Yasası” kapsamında eğitimine katkıda bulunduğu piyanistler Görsev Tepe ile Eser Öktem’in piyano resitalini halka sunuyor.

Yazılı açıklamaya göre, piyano resitali “Liderlerimize Saygı” adıyla Dr. Fazıl Küçük ve Rauf R. Denktaş’a ithafen, 13 Ocak Cuma akşamı saat 19.00’da İsmet Vehit Güney Sanat Merkezi’nde yer alacak.

KKTC himayelerinde yüksek lisans eğitimine başlayan Görsev Tepe ile yüksek lisans eğitimini 2016 yılında tamamlayan Eser Öktem’in saat 19.00’da başlayacak piyano resitalinde önce Görsev Tepe ardından da Eser Öktem sahne alacak.

Resital programında, Piyanist Görsev Tepe’nin aranjmanını yapıp yorumladığı Kıbrıs Türk Müziği Uyarlamaları ile L. van Beethoven ve F. Chopin’in eserleri ve Piyanist Eser Öktem tarafından J. S Bach, L. van Beethoven ve C. Debussy’nin eserleri yer alacak.

-Zaimağaoğlu

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, KKTC himayelerinde yetişerek başarılarıyla KKTC’nin adının yüceltilmesine katkıda bulunduklarını belirttiği Piyanist Görsev Tepe ve Eser Öktem’in piyano resitalini liderler Dr. Fazıl Küçük ve Rauf R. Denktaş’a ithafen sunacaklarını duyurdu.

Zaimağaoğlu, "toplumumuzun hayatta, ayakta ve başı dik kalması için yaşamı boyunca mücadele etmiş liderimiz Dr. Fazıl Küçük ile halkımızın kendi devletine sahip olması ve bu devleti kurup yüceltmek için hayatını adamış Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf R. Denktaş’a saygılarını devletin yetiştirdiği piyanistler başarılarını paylaşarak göstermek istediler" dedi.

Zaimağaoğlu, tüm sanatseverleri Piyanist Görsev Tepe ve Eser Öktem’i dinlemek için 13 Ocak Cuma akşamı saat 19.00’da Kültür Dairesi bünyesinde faaliyet gösteren İsmet Vehit Güney Sanat Merkezi’ne davet etti.

İsmet Vehit Güney Sanat Merkezi’nin sanatçı Osman Keten’in DAÜ organizasyonuyla sunulan, 44 yıllık sanat serüvenini içeren, “Belirlenmemiş ve Şekillenmemiş Öz” adlı retrospektif sergisine de ev sahipliği yapmakta olduğunu hatırlatan Zaimağaoğlu, konseri dinlemeye gelecek olan sanatseverlerin Osman Keten’in eserlerini Piyanist Görsev Tepe ve Eser Öktem’in resitali eşliğinde izleyerek, sanatçının sanat serüvenine de şahitlik edebileceklerini belirtti.

