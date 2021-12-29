Kooperatif Merkez Bankası’ndan Lefkoşa Çocuk Yuvasına anlamlı bağış

Kooperatif Merkez Bankası Genel Müdürü Kemal Ataman, her yıl müşterilere gönderdikleri yeni yıl hediyelerini bu yıl mütevazi tutarak , Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı Lefkoşa Çocuk Yuvası’nın ihtiyaçlarını karşılamak için katkıda bulunduklarını ifade etti

Kooperatif Merkez Bankası İhtiyaçlı Çocuklar İçin Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı Lefkoşa Çocuk Yuvası’na 50 Bin TL Bağışta Bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, Kooperatif Merkez Bankası Genel Müdürü Kemal Ataman ve beraberindeki heyeti kabul etti. Kabulde Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Hüseyin Akcan ile Lefkoşa Çocuk Yuvası Sorumlusu Melek Alp da hazır bulundu.

Kooperatif Merkez Bankası Genel Müdürü Kemal Ataman, bankanın toplumun her kesiminin yanında olmaya çalıştığını, pek çok kuruluşa destek verdiklerini kaydetti. Her yıl müşterilere gönderdikleri yeni yıl hediyelerini bu yıl mütevazi tutarak , Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı Lefkoşa Çocuk Yuvası’nın ihtiyaçlarını karşılamak için katkıda bulunduklarını ifade eden Ataman: ‘‘Çocukların ihtiyaçlarını karşılamak ve sevincini paylaşmak banka olarak yeni yılda bizler için en büyük hediyedir. Bu vesileyle tüm halkımıza sağlıklı ve mutlu bir yıl dilerim’’ dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman da konuşmasında, Kooperatif Merkez Bankası yönetimine sosyal sorumluluk ilkesiyle aldıkları karardan ve duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti. Ekonomik koşulların ihtiyaçlı sayısına arttırdığına işaret eden Çağman, gönüllü kurum ve kişilerin topluma örnek olması gerektiğinin altını çizdi.

Daha sonra, Kooperatif Merkez Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Şerife Kanan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman’a bağış çekini takdim etti.