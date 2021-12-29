banner762
banner753
Cenk Berkalp'e rekor ceza
Cenk Berkalp'e rekor ceza
73 0
Kırmızı ışıkta geçme hastalığı mı var?
Kırmızı ışıkta geçme hastalığı mı var?
42 0
 
Özdil Nami’den Meclise veda
Özdil Nami’den Meclise veda
23 0
Hentbolda şampiyonlar UKÜ ve DAÜ
Hentbolda şampiyonlar UKÜ ve DAÜ
5 0
"Eşi denize girsin diye adam sahil kapattı”
733 0
Muhammed 2025’e kadar Galatasaray’da
Muhammed 2025’e kadar Galatasaray’da
9 0
2021'in teknoloji skandalları
2021'in teknoloji skandalları
12 0
banner661
banner726

Güney'de çalışmaya ilgi yok

banner476

banner714
Güney'de çalışmaya ilgi yok
banner721

Alithia, Güney Kıbrıs’ta çalışmak için sendika aracılığıyla başvuru yapan Kıbrıslı Türklerin sayısında önemli bir değişiklik olmadığına dikkat çekerek “Türk Sen’in ilan ettiği ‘patlama’ işitilmedi” ifadesini kullandı.

Haberde, Rum Sağcı İşçi Sendikaları Konfederasyonu SEK’in dün, Güney’de çalışmak için başvuru yapan Kıbrıslı Türk sayısının 400’ü aştığını açıkladığı, Kıbrıslı Türk işçi çalıştırmak isteyen Rum işverenlerin dün ara bölgedeki -Ledra Palace karşısı- “Dayanışma Evi”nde başvuranlar ile mülakatlara başladığı ancak henüz işe alma işlemi yapılmadığı kaydedildi.

Kıbrıslı Türklerin büyük ölçüde tercih ettiği sektörün otel ve lokantacılık olduğu, bunu inşaat sektörünün izlediği belirtilirken “Ne iş olsa yaparım diyenler olduğu da dikkat çekti” ifadesine yer verildi.

banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.