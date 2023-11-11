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Polisten sürücülere uyarı…

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Yol çalışması

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Polisten sürücülere uyarı…
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İskele-Karpaz Anayolu üzerindeki Tuzluca Kavşağının İskele istikametinde, asfaltlama çalışması yapıldığından bahse konu yol güzergâhının araç trafiğine kapatıldığı bildirildi.


Polisten yapılan açıklamada, yol yapım çalışmaları süresince, İskele-Karpaz anayolundan İskele’ye gitmek isteyen sürücüler için ulaşımın Kalecik köyü içinden sağlandığı, anayolun Karpaz istikametinin ise trafik akışına açık olduğu belirtildi.


Açıklamada, söz konusu güzergâhı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri ayrıca, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.
 
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