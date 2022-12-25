Kaymaklı şehitleri ve şehit Hüseyin Ruso anıldı

Kemal Ruso: “Şehitlerimizin naaşlarının bulunması, Hüseyin Ruso ile birlikte bu şehitlikte huzur bulmaları en büyük arzumuzdur”

Kıbrıs Türk halkının var oluş mücadelesi yıllarında Küçük Kaymaklı’da şehit düşenler ve mücadelenin simge isimlerinden Şehit Hüseyin Ruso anıldı.

Küçük Kaymaklı Şehitler Anıtı’ndaki törenin ardından Şehit Hüseyin Ruso Anıtı’nda da tören düzenlendi. Ruso’nun anıtın yanında bulunan kabrine çiçek bırakıldı, dua okundu.

Şehit Hüseyin Ruso Anıtı’ndaki anma törenine Ruso’nun ailesi, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Lefkoşa Kaymamamı Bora Akkuş, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 2’nci Tabur Komutanı Kurmay Albay İbrahim Şeker, muharip derneklerden, siyasi partilerden, okullardan temsilciler ve öğrenciler katıldı.

Şehit Hüseyin Ruso’nun ablası Meryem Ruso Paralik de töreni oturarak takip etti.

Törende, Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu’ndan Ceren Sakallı şiir okurken, Ruso ailesi adına Kemal Ruso konuşma yaptı.

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Kemal Ruso, Kıbrıs Türk gençliğine ve Kıbrıs Türk halkına vereceği çok şey olan Hüseyin Ruso’nun doğup büyüdüğü Küçük Kaymaklı köyü için canını seve seve verdiğini, hayata erken veda ettiğini kaydetti.

Küçük Kaymaklı’da 23 Aralık’ta ilk önce Muzaffer Selim’in, öğretmen Ertuğrul Ahmet’in ve beden eğitimi öğretmeni olan Hüseyin Ruso’nun şehit olduğunu kaydeden Kemal Ruso, köyün imamı Hüseyin İğneci’nin ve engelli oğlunun da öldürüldüğünü ifade etti.

Kayıp listesinde 30 kayıp Kaymaklı vatandaşının isminin yazdığını belirten Kemal Ruso, 10 kayıp şehidin naaşına Kayıp Şahıslar Komitesi’nin çalışmalarıyla ulaşıldığını ancak 20 şehidin halen kayıp olduğunu söyledi.

Hüseyin Ruso’nun kayıp naaşının 54 yıllık bilinmezlikten sonra Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Ayvasıl toplu mezarlarına yönelik Tekke Bahçesi’nde gerçekleştirdiği kazılarda; Hüseyin Yalçın isimli şehit öğretmenin adının yazdığı tek kişilik mezarda bulunduğunu anımsatan Kemal Ruso, Hüseyin Ruso’nun doğup büyüdüğü, canını verdiği ve tam da şehit düştüğü noktaya defnedildiğini söyledi.

Kemal Ruso, kendilerine bu imkanı veren dönemim cumhurbaşkanına ve hükümet yetkililerine teşekkür ederek, kayıp şehitlerin naaaşlarının bulunarak

Hüseyin Ruso ile birlikte Kaymaklı toprağı olan şehitlikte huzur bulmasının en büyük arzuları olduğunu,

Küçük Kaymaklı Şehitliği'nin ancak o zaman gerçek anlam ve amacına ulaşmış olacağını söyledi.

Kemal Ruso,

Şehit Hüseyin Ruso’nun sportmen, cesur,

çalışkan, dürüst ve vatansever kişiliğini yeni nesillere anlatılmasında Ruso ailesine, Küçük Kaymaklı Spor Kulübü'ne ve Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerine görevler düştüğünü söyledi.