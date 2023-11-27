Karavezirler, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü tüm öğretmenlerle birlikte kutladı

Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü, belde sınırları içerisinde yer alan okulların ve köy kadın kursları için organize edilen yemekle kutladı.Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler, yemekte yaptığı konuşmasında tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutlarken, öğretmenlerin çok değerli olduklarını, ışık olduklarını ve gurur kaynağı olduklarını vurguladı.Eğitime her zaman destek vereceğinin altını bir kez daha çizen Karavezirler, çıkılan yolun daha çok uzun olduğunu ve ışık, rehber ve gurur kaynağı olan öğretmenlerle birlikte tüm çocukların eğitimleri için canla başla yürüneceğini söyledi.Başkan Ali Karavezirler, tüm okul müdürlerine ve öğretmenlerine, ayrıca okullarda çalışan tüm emekçilere teşekkürlerini sunarken, kendi yol arkadaşları olan Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi çalışanlarına da teşekkür etti.Okul müdürlerinin birleşerek Başkan Ali Karavezirler’e aldıkları bir hediye ile sürpriz yaptıkları yemekte, tüm müdürler adına konuşan Cihangir-Düzova İlkokulu Müdürü Erhan Ceylanlı, Karavezirler’in yılmadan ve çok çalışarak okullara hem maddi hem de manevi anlamda destek olduğunu belirtti.Cumhuriyet’in ve Atatürk’ün değerlerine sahip çıkan Başkan Ali Karavezirler’e tüm öğretmenler adına teşekkür eden Erhan Ceylanlı, “Ali Karavezirler bizim en büyük destekçimizdir” dedi.24 Kasım Cuma günü, Özgitler Restoran’ta gerçekleşen “Öğretmenler Günü” yemeğine okul müdürleri, öğretmenler, köy kadın kursu öğretmenleri ve tüm okul çalışanları katıldı.