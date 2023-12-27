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“İzleri Silinmeden” isimli fotoğraf sergisi 4 Ocak Perşembe günü Ankara’da açılacak
“İzleri Silinmeden” isimli fotoğraf sergisi 4 Ocak Perşembe günü Ankara’da açılacak
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“İzleri Silinmeden” isimli fotoğraf sergisi 4 Ocak Perşembe günü Ankara’da açılacak

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“İzleri Silinmeden” isimli fotoğraf sergisi 4 Ocak Perşembe günü Ankara’da açılacak
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Kıbrıs’ın güneyinde kalan Osmanlı-Türk eserlerinin izleri Ankara’da sergilenecek. “İzler Silinmeden” isimli fotoğraf sergisi 4 Ocak Perşembe Ankara’da açılacak.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, sergi, Türkiye Belediyeler Birliği ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği iş birliğinde, Kıbrıs’ın güneyinde kalan Osmanlı-Türk eserlerinin izlerinin yok olmadan belgelenmesi amacıyla düzenleniyor.
Açıklamaya göre, Türkiye Belediyeler Birliği’nin Ankara’daki Hizmet Binası’nda, 4 Ocak 2024 Perşembe günü Türkiye saati İle (TSİ) saat 19.00’da yer alacak serginin açılışını, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz birlikte yapacak.
Sergiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye’den belediye başkanları ile eserleri fotoğraflayan sanatçılar da katılacak.
 
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