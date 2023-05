Antika ve ikinci el eşya pazarı burada

Lefkoşa’da antika ve ikinci el eşya pazarını hayata geçiren başarılı girişimcilerimizden Sabit Teksen Parsel, bu kez sosyal medyada oluşturduğu “ Kıbrıs Antika Alışveriş Merkezi” ile bu alandaki eksikliği gidermek adına önemli bir adım attı.Eşine ender rastlanan antika ve ikinci el eşya pazarında A’dan Z’ye birçok ürünü meraklılarıyla buluşturan Sabit Teksen Parsel, her kesimden yoğun ilgi görmeyi başardı.Eskiye dair her ürünün yer alığı Kıbrıs Antika Alışveriş Merkezi’nde, teypler, kasetler, plaklar, gaz lambaları, nostaljik çakmaklar, sandıklar, bakır malzemeler, eski oyuncaklar gibi yüzlerce ürün vatandaşla buluşturuluyor.Koleksiyon ve antika tutkunlarını buluşturmayı başaran Kıbrıs Antika Alışveriş Merkezi, yine satışa sunulan ikinci el eşya ürünleriyle de çok sayıda kişinin beğenisini kazandı.Pazara gösterilen ilginin beklenenin çok üzerinde olduğunu vurgulayan Sabit Teksen Parsel, “Tüm eski ürünler ayrı ayrı ilgi görüyor. Bugün toplumumuzda gözlemlediğimiz bir eskiye dönüş, bir eski arayışı var. Şu an tamamen eskiye bir dönüşüm başladı. Bu iş bir zevk işi, parasal kaygılarımız yok. Biz bu işlerle uğraşarak stresten de uzak kalıyoruz. En büyük amacımız eski kültüre sahip çıkacak, bu derdi taşıyan insanları bir araya getirmek” ifadelerini kullandı.