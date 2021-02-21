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Güzelyurt Çarşı Merkezi'nde yarın sabah eylem var

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Güzelyurt Çarşı Merkezi'nde yarın sabah eylem var
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Akçay Muhtarlığı sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yarın sabah Güzelyurt Çarşı Merkezi'nde Güzelyurt-Lefke Bölgesinin üvey evlat olmadığına dikkat çekmek için eylem yapılacağını duyurarak bölge halkı bu eyleme katılmaya davet edildi.
Akçay Muhtarlığı'nın yaptığı paylaşım şöyle:
"YARIN GÜZELYURT ÇARŞI MERKEZİNDE EYLEM VAR...
Ülkemizin içinde bulunduğu bu zor dönemde Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli'nin görevden alınmasını protesto etmek ve Güzelyurt-Lefke Bölgesinin üvey evlat olmadığına dikkat çekmek için 22 Şubat 2021 (Yarın) sabah saat: 09:30'da Güzelyurt Çarşı Merkezi'nde Kapalı Çarşı Meydanında eylem yapılıyor. Tüm halkımızı sosyal mesafe kurallarına uyacak şekilde maskeleriyle katılıma davet ediyoruz."
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