Güzelyurt Çarşı Merkezi'nde yarın sabah eylem var

Akçay Muhtarlığı sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yarın sabah Güzelyurt Çarşı Merkezi'nde Güzelyurt-Lefke Bölgesinin üvey evlat olmadığına dikkat çekmek için eylem yapılacağını duyurarak bölge halkı bu eyleme katılmaya davet edildi.

Akçay Muhtarlığı'nın yaptığı paylaşım şöyle:

"YARIN GÜZELYURT ÇARŞI MERKEZİNDE EYLEM VAR...

Ülkemizin içinde bulunduğu bu zor dönemde Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli'nin görevden alınmasını protesto etmek ve Güzelyurt-Lefke Bölgesinin üvey evlat olmadığına dikkat çekmek için 22 Şubat 2021 (Yarın) sabah saat: 09:30'da Güzelyurt Çarşı Merkezi'nde Kapalı Çarşı Meydanında eylem yapılıyor. Tüm halkımızı sosyal mesafe kurallarına uyacak şekilde maskeleriyle katılıma davet ediyoruz."