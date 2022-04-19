Gazi Yüksel’in “Evvel Zaman Dışında” isimli 15. kişisel sergisi açıldı

Gazi Yüksel açılışta yaptığı konuşmada, 41 yıldır fotoğrafla profesyonel olarak ilgilenmekte olduğunu söyleyerek, ilk sergisini 1987 yılında açtığını, “Evvel Zaman Dışında” sergisinin bir fotoğraf mühendisliği projesi olduğunu belirtti

Fotoğraf sanatçısı Gazi Yüksel’in “Evvel Zaman Dışında” isimli 15. kişisel sergisi, dün Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde açıldı.Sergi Cuma gününe kadar gezilebilecek.Sergi açılışında Gazi Yüksel, Sergi Küratörü Ümit İnatçı, Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar ve Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı konuşma yaptı.Serginin açılışında, fotoğraf sanatına ilgi duyan davetliler arasında, bu yıl 100’üncü yaşını kutlayacak, Kıbrıs’ta birçok tarihi olaya tanıklık ederek fotoğraf karelerine aktaran tanınmış fotoğraf sanatçısı Mustafa Diana da yer aldı.Gazi Yüksel açılışta yaptığı konuşmada, 41 yıldır fotoğrafla profesyonel olarak ilgilenmekte olduğunu söyleyerek, ilk sergisini 1987 yılında açtığını, “Evvel Zaman Dışında” sergisinin bir fotoğraf mühendisliği projesi olduğunu belirtti.Görüntü işleme programıyla gerçekleştirilen fotoğraf mühendisliği projesiyle geçmişle bugünün izdüşümlerinden oluşan sürrealist hikayeler yarattığını anlatan Yüksel, araştırma, inceleme ve yorumlamaya dayalı fotoğraflar ortaya çıktığını kaydetti.Sergi sponsoru Telsim’in Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, fotoğraf sergisinin toplumsal belleğin hatırlatılması noktasında önemine değinerek, tarihin nesilden nesle aktarılmasının önemine vurgu yaptı.Küratör Ümit İnatçı, toplumsal bellek ve sosyolojik kültürel katmanların üst üste bindirilmesiyle taptaze bir metin yazıldığını söyleyerek, nitelikli sanat eserleri ve sanatçıları desteklemek gerektiğini belirtti.Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ise, eserlerin, adanın sosyoekonomik boyutunu da ortaya çıkardığını söyleyerek, dijitalleşmenin sanatla buluştuğunu belirtti.