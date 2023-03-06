Evkaf Girne İyilik Gönüllüleri, Akdeniz sahilini çöplerden arındırdı

Temiz bir çevre yaratmak adına çevreye gösterdikleri iyilik faaliyetlerini her hafta gerçekleştiren Evkaf Girne İyilik Gönüllüleri, bu kez de Akdeniz Sahili’ni temizlediler.
Gün sonu fazla miktarda çöp toplayan ekip topluma “Lütfen çevremizi temiz tutalım.” mesajı vererek toplumu uyardı.
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