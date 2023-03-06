Serdarlı, Mahmut abisine ağlıyor

Mesarya bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden biri olan Serdarlı sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Serdarlı köyünün sevilen ailelerinden olan Çimen ailesinin çınarı Mahmut Erol Çimen bugün vefat etti.
Çimen’in cenazesi yarın Serdarlı Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip Serdarlı Kabristanlığı’na defnedilecek.
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