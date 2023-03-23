Dünyada görmek istediğin değişimin kendisi ol!

Gönyeli Alayköy Belediyesi’nden Dünya Su Günü’nde anlamlı etkinlik

Gönyeli Alayköy Belediyesi 22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle çok anlamlı ve renkli bir etkinliğe imza attı.

Gönyeli İlkokulu ve Alayköy İlkokulu’ndan Gönyeli Alayköy Belediyesi Hizmet Binası’na gelen minikler, Dünya Su Günü nedeniyle hazırlanan anlamlı pankartı belediye başkanı Hüseyin Amcaoğlu ile birlikte renklendirdiler.

Minik öğrenciler Başkan Amcaoğlu ile birlikte “Dünyada Görkem İstediğin Değişimin Kendisi Ol!” yazılı pankartı boyarken hem eğlendiler hem de Su Günü sebebiyle bilinçlendiler.

Gönyeli İlkokulu ve Alayköy İlkokulu’ndan gelen öğrenciler ve Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu’nun birlikte renklendirdikleri “Dünyada Görmek İstediğin Değişimin Kendisi Ol!” yazılı pankartlar Gönyeli Alayköy Belediye Binaları’nın önüne asıldı. Etkinlik neticesinde hem öğrenciler suyun doğru kullanımı noktasında bilinçlenmiş oldu hem de belediye önünde geçen vatandaşlara bir mesaj niteliği taşıdı.

Gönyeli Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada çocuklara seslenerek “Siz, aileniz, okulunuz ve çevrenizdekiler, yaşamınızdaki suyu kullanma, tüketme ve yönetme şeklinizi değiştirerek bir fark yaratabilirsiniz. Ne kadar küçük olursa olsun atacağınız adımlar su krizinin çözülmesine yardımcı olacaktır. Dünyada Görmek İstediğin Değişimin Kendisi Ol!” ifadelerini kullandı.

Gönyeli Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, dünyada suyu doğru kullanma noktasında birçok önemli adım olduğunu bu adımların ülkemizde de atılmasını umut ettiğini ifade ederek çocuklardan başlayarak iş birliği ile bu değişimi hızlandırabileceklerini kaydetti. Yapılan etkinlikle çocukların bu konuda bilinçlendiğini ve bu bilinçlenmenin de evlerine ve ailelerine yansıyacağını umut ettiklerini belirtti.

