Doyasıya bir eğlence yaşandı

Riverside Otel’de bir araya gelen hayvanseverler, müzikler ve lezzetli yemekler eşliğinde gönüllerince eğlendi

Ülkenin en gözde otellerinden Riverside Otel, dün akşam anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.Freedom Sanctuary tarafından düzenlenen etkinlikte tüm hayvanseverler bir araya geldi.Yoğun katılımla gerçekleşen özel eğlence, hafızalardan silinmeyecek görüntülere sahne oldu.Riverside Otel’in nezih restoranını dolduran konuklar, müzikler ve lezzetli yemekler eşliğinde keyiflerine keyif kattı.Gecede Kıbrıs’ın başarılı ve kıvrak danslarıyla göz dolduran oryantali Yasemin Kurova da sahne alarak coşkunun daha çok artmasını sağladı.Folklor gösterileri ve çekilişlerin de yer aldığı etkinlikte konuklar doyasıya bir eğlence yaşadı.Freedom Sanctuary Kurucusu Nülten Oral etkinliğe katılımdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve konuklara teşekkür etti.